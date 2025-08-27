Google Map showed wrong route in Chittorgarh, van drowned in Banas river; 3 dead, 1 missing चित्तौड़गढ़ में गूगल मैप ने दिखाया गलत रास्ता, बनास नदी में बही वैन; 3 की मौत, 1 लापता, Rajasthan Hindi News - Hindustan
Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, चित्तौड़गढ़Wed, 27 Aug 2025 02:55 PM
राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में गूगल मैप द्वारा गलत रास्ता दिखाए जाने के कारण वैन के बनास नदी में बह जाने की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक गूगल मैप ने जो रास्ता दिखाया, वह बनास नदी की 3 साल से बंद पड़ी पुलिया सोमी-उपरेड़ा के पास ले गया, जहां पानी के बहाव के कारण वैन नदी में बह गई। इस हादसे में एक बच्ची और 2 महिलाओं की मौत हो गई है। एक अन्य महिला के लापता होने की भी खबर है।

हादसे के वक्त वैन में एक ही परिवार के कुल 9 लोग सवार थे। ये हादसा कपासन में राशमी थाना इलाके के सोमी-उपरेड़ा पुलिया पर देर रात करीब एक बजे हुआ है। जानकारी के मुताबिक परिवार के लोग मंदिर दर्शन करके लौट रहे थे, तभी रात अधिक हो जाने के कारण वह रास्ता भटक गए थे। गांव वालों से सही रास्ता पूछा तो उन लोगों ने पुलिया की तरफ जाने से मना किया।

लेकिन, गूगल मैप ने करीब तीन साल से बंद पड़ी पुलिया का रास्ता दिखा दिया, कार सवार परिवार ने गूगल के दिखाए रास्ते को फॉलो किया और अंत में गाड़ी बनास नदी की बंद पड़ी पुलिया सोमी-उपरेड़ा पर जा पहुंची। पानी का बहाव तेज था, इसके चलते गाड़ी करीब 300 मीटर तक बह गई। हालांकि ड्राइवर ने बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी। जैसे-तैसे परिवार के पांच लोगों ने वैन पर चढ़कर अपनी जान बचाई, लेकिन एक बच्ची और 2 महिलाओं की मौत हो गई। एक अन्य महिला अभी भी लापता बताई गई है।

इमेज- एआई जेनरेटेड