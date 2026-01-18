Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़gig workers issues raised in jaipur literature festival 2026 by economists
JLF 2026 में गूंजे गिग वर्कर्स के मुद्दे, 'डिलीवरी इन 10 मिनट' को अपराध घोषित करने समेत 2 सुझाव

JLF 2026 में गूंजे गिग वर्कर्स के मुद्दे, 'डिलीवरी इन 10 मिनट' को अपराध घोषित करने समेत 2 सुझाव

संक्षेप:

19वें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में इस बार गिग वर्कर्स के मुद्दे भी जोर-शोर से उठाए गए। देश में गिग वर्कर्स की संख्या 2030 तक ढाई करोड़ तक पहुंचने की संभावना के बीच अर्थशास्त्रियों ने उन्हें बेहतर सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने और 'डिलीवरी इन 10 मिनट' के चलन को अपराध घोषित करने का सुझाव दिया।  

Jan 18, 2026 02:59 pm ISTPraveen Sharma जयपुर, भाषा
share Share
Follow Us on

19वें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 (JLF 2026) में इस बार गिग वर्कर्स के मुद्दे भी जोर-शोर से उठाए गए। देश में गिग वर्कर्स की संख्या 2030 तक ढाई करोड़ तक पहुंचने की संभावना के बीच अर्थशास्त्रियों ने उन्हें बेहतर सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने और 'डिलीवरी इन 10 मिनट' के चलन को अपराध घोषित करने का सुझाव दिया। बता दें कि केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने पिछले दिनों कहा था कि डिलीवरी कंपनियों ने 10 मिनट में डिलीवरी का अपना वादा खत्म कर दिया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

शनिवार को जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में 'द गिग इकॉनमी' सत्र को संबोधित करते हुए प्रख्यात अर्थशास्त्री, वरिष्ठ नीति निर्माता और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य राकेश मोहन ने भी गिग वर्कर्स की समस्याओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश में 2021 में गिग वर्कर्स की संख्या 77 लाख थी, जो 2025 में एक करोड़ 40 लाख हो चुकी है और 2030 तक इसके बढ़कर ढाई करोड़ तक पहुंचने की संभावना है।

ये भी पढ़ें:अब इंसेंटिव कटने का डर नहीं... 10 मिनट में डिलीवरी बंद के फैसले पर गिग वर्कर्स

हर डिलीवरी पर सेस लगाने का सुझाव

राकेश मोहन ने डिलीवरी कंपनियों द्वारा 'डिलीवरी इन 10 मिनट' की अवधारणा को अपराध घोषित करने और गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने के लिए ऐप के जरिये होने वाली सामान की प्रत्येक डिलीवरी पर सेस (उपकर) लगाए जाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि सेस से प्राप्त इस धनराशि पर पूरी तरह गिग वर्कर का अधिकार हो और यह राशि राष्ट्रीय पेंशन जैसी किसी योजना के तहत खाते में जमा कराई जा सकती है।

देश का प्रमुख रोजगार सृजक क्षेत्र बनकर उभरी गिग इकॉनमी

‘सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस’ (सीएसईपी) के मानद अध्यक्ष राकेश मोहन ने कहा कि गिग इकॉनमी आज देश का प्रमुख रोजगार सृजक क्षेत्र बनकर उभरी है। इसमें न केवल विकासशील देशों में बल्कि विकसित देशों में बड़ी संख्या में गिग वर्कर्स कार्यरत हैं।

मोहन ने इन कामगारों को यूनियनों द्वारा सशक्त बनाने से पहले इन्हें संगठित करने की जरूरत को रेखांकित करते हुए कहा कि गिग वर्कर्स के लिए कामकाज के न तो घंटे तय हैं, और न कोई शिकायत निवारण तंत्र है। असुरक्षित कामकाजी माहौल के बावजूद इनके लिए कोई दुर्घटना बीमा या सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था न होना चिंताजनक है।

शहरी अर्थव्यवस्था और विकास पर तीन किताबें लिख चुके मोहन ने कहा कि ऐप बेस्ड सेवाओं के आगमन के बाद इन गिग वर्कर्स के पास सेवा से इनकार करने की स्वतंत्रता भी छीन ली गई है।

ये भी पढ़ें:राघव चड्ढा बने ब्लिंकिट डिलीवरी एजेंट, घर-घर पहुंचाए ऑर्डर; देखें VIDEO

गिग वर्कर्स के साथ उपभोक्ता भी परेशान : वंदना वासुदेवन

'ओटीपी प्लीज' नामक पुस्तक की लेखिका वंदना वासुदेवन ने कहा कि इस नई व्यवस्था में हम तेजी से सामाजिक संपर्क से बाहर होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि डिलीवरी कंपनियों के पास कोई शिकायत निवारण तंत्र नहीं होने से गिग वर्कर्स के साथ ही उपभोक्ता भी बड़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, जिसके चलते वे एक खास किस्म की बेचैनी का शिकार हो रहे हैं। वंदना वासुदेवन ने निजी अनुभवों को शेयर करते हुए बताया कि ई-कॉमर्स और गिग वर्क कैसे खरीदारों, विक्रेताओं और कर्मचारियों की जिंदगी पर असर डालते हैं। साथ ही उन्होंने नीति निर्माताओं से गिग इकॉनमी को अधिक न्यायसंगत बनाने की अपील की।

वर्कर्स को उनके श्रम के अनुपात में वेतन दिया जाए : केतकी कार्णिक

सत्र में भारतीय उद्योग जगत की शीर्ष संस्था नैस्कॉम से जुड़ीं केतकी कार्णिक ने कंपनियों द्वारा गैर आनुपातिक मुनाफा कमाए जाने पर चिंता जताते हुए गिग वर्कर्स को उनके श्रम के अनुपात में वेतन देने का सुझाव दिया।

लेखक एवं ब्रांड रणनीतिकार संतोष देसाई ने कहा कि गिग इकॉनमी में कंपनियों समेत हर कोई भारी मुनाफा कमा रहा है, लेकिन इस उद्योग की रीढ़ माने जाने वाले गिग वर्कर्स को बहुत मामूली वेतन मिलता है।

ये भी पढ़ें:अब 10 मिनट में नहीं मिलेगी डिलीवरी, गिग वर्कर्स के लिए सरकार ने हटाई टाइम लिमिट
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Rajasthan News Jaipur News
इलेक्शन रिजल्ट 2024 , झारखंड इलेक्शन रिजल्ट और राजस्थान उपचुनाव रिजल्ट से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।