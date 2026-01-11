Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़Ghost of Jinnah still haunts some people here, BJP MLA Balmukund on Owaisi
जिन्ना का भूत आज भी भारत के कुछ लोगों को सता रहा; ओवैसी के दिए बयान पर भड़के MLA बालमुकुंद आचार्य

जिन्ना का भूत आज भी भारत के कुछ लोगों को सता रहा; ओवैसी के दिए बयान पर भड़के MLA बालमुकुंद आचार्य

संक्षेप:

आचार्य ने कहा, ‘जो लोग धर्म के आधार पर अपना देश चुनना चाहते थे, और जो इस्लामिक शरिया कानून के आधार पर अपना देश चलाना चाहते थे, उन्होंने अपना फैसला किया और वो तभी जिन्ना के साथ चले गए थे।’

Jan 11, 2026 01:07 am ISTSourabh Jain एएनआई, जयपुर, राजस्थान
share Share
Follow Us on

राजस्थान के भाजपा विधायक बालमुकुंद आचार्य ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के उस बयान की कड़ी आलोचना की है, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक दिन हिजाब पहनने वाली बेटी भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। इस बयान को लेकर उन्होंने ओवैसी पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया और कहा कि वह सिर्फ एक समुदाय की बात करते हैं और पाकिस्तान के बारे में ही सोचते रहते हैं। ANI से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग भारत से ज़्यादा धर्म को प्राथमिकता देना चाहते थे, उन्होंने सन् 47 में जिन्ना को चुन लिया था और जिन्ना का भूत आज भी यहां कुछ लोगों को सताता है, और यह बात बार-बार सामने आती रहती है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मुकुंदाचार्य ने कहा कि ओवैसी देश के अंदर रचनात्मक बातचीत में योगदान देने के बजाय पाकिस्तान के बारे में क्यों सोचते रहते हैं। उन्होंने कहा, 'आप भारत के बारे में बात क्यों नहीं करते? आपके दिमाग में सिर्फ पाकिस्तान ही क्यों रहता है।'

ओवैसी से पूछा- आप भारत की बात क्यों नहीं करते

ओवैसी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि ऐसे बयान एक खास समुदाय के इर्द-गिर्द केंद्रित राजनीति वाली मानसिकता को दिखाते हैं। इस तरह की बकवास उन लोगों के दिमाग में चलती रहेगी जो तुष्टीकरण की राजनीति और एक खास समुदाय पर आधारित राजनीति करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ओवैसी से सवाल किया कि आप भारत के बारे में बात क्यों नहीं करते?

जिन्ना का भूत आज भी परेशान कर रहा

अपने हमले को आगे बढ़ाते हुए भाजपा विधायक ने कहा कि जो लोग धर्म के आधार पर देश चुनना चाहते थे, उन्होंने 1947 में ही ऐसा कर लिया था। उन्होंने कहा, 'जो लोग धर्म के आधार पर अपना देश चुनना चाहते थे, और जो इस्लामिक शरिया कानून के आधार पर अपना देश चलाना चाहते थे, उन्होंने अपना फैसला किया और वो तभी जिन्ना के साथ चले गए थे। लेकिन जिन्ना का भूत यहां अभी भी कुछ लोगों को परेशान करता है, और यह बात बार-बार सामने आती रहती है।'

महाराष्ट्र में कही थी हिजाब वाली बात

इससे पहले शुक्रवार को महाराष्ट्र के सोलापुर में एक चुनावी सभा में बोलते हुए AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि एक दिन हिजाब पहनने वाली बेटी भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। ओवैसी ने तर्क दिया कि पाकिस्तान के संविधान में ऐसी समावेशिता नहीं है, वह दूसरे धर्मों के लोगों को शीर्ष पदों पर रहने से रोकता है।

बाबा साहब के संविधान की तारीफ की

आगे उन्होंने कहा, 'पाकिस्तान का संविधान साफ ​​तौर पर कहता है कि सिर्फ एक धर्म का व्यक्ति ही देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। बाबा साहेब का संविधान कहता है कि भारत का कोई भी नागरिक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मेयर बन सकता है। मेरा सपना है कि एक दिन ऐसा आएगा जब हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी।' जिसके बाद उनके इस बयान को लेकर बहस छिड़ गई।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Rajasthan News
इलेक्शन रिजल्ट 2024 , झारखंड इलेक्शन रिजल्ट और राजस्थान उपचुनाव रिजल्ट से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।