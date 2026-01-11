जिन्ना का भूत आज भी भारत के कुछ लोगों को सता रहा; ओवैसी के दिए बयान पर भड़के MLA बालमुकुंद आचार्य

संक्षेप: आचार्य ने कहा, ‘जो लोग धर्म के आधार पर अपना देश चुनना चाहते थे, और जो इस्लामिक शरिया कानून के आधार पर अपना देश चलाना चाहते थे, उन्होंने अपना फैसला किया और वो तभी जिन्ना के साथ चले गए थे।’

राजस्थान के भाजपा विधायक बालमुकुंद आचार्य ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के उस बयान की कड़ी आलोचना की है, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक दिन हिजाब पहनने वाली बेटी भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। इस बयान को लेकर उन्होंने ओवैसी पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया और कहा कि वह सिर्फ एक समुदाय की बात करते हैं और पाकिस्तान के बारे में ही सोचते रहते हैं। ANI से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग भारत से ज़्यादा धर्म को प्राथमिकता देना चाहते थे, उन्होंने सन् 47 में जिन्ना को चुन लिया था और जिन्ना का भूत आज भी यहां कुछ लोगों को सताता है, और यह बात बार-बार सामने आती रहती है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मुकुंदाचार्य ने कहा कि ओवैसी देश के अंदर रचनात्मक बातचीत में योगदान देने के बजाय पाकिस्तान के बारे में क्यों सोचते रहते हैं। उन्होंने कहा, 'आप भारत के बारे में बात क्यों नहीं करते? आपके दिमाग में सिर्फ पाकिस्तान ही क्यों रहता है।'

ओवैसी से पूछा- आप भारत की बात क्यों नहीं करते ओवैसी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि ऐसे बयान एक खास समुदाय के इर्द-गिर्द केंद्रित राजनीति वाली मानसिकता को दिखाते हैं। इस तरह की बकवास उन लोगों के दिमाग में चलती रहेगी जो तुष्टीकरण की राजनीति और एक खास समुदाय पर आधारित राजनीति करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ओवैसी से सवाल किया कि आप भारत के बारे में बात क्यों नहीं करते?

जिन्ना का भूत आज भी परेशान कर रहा अपने हमले को आगे बढ़ाते हुए भाजपा विधायक ने कहा कि जो लोग धर्म के आधार पर देश चुनना चाहते थे, उन्होंने 1947 में ही ऐसा कर लिया था। उन्होंने कहा, 'जो लोग धर्म के आधार पर अपना देश चुनना चाहते थे, और जो इस्लामिक शरिया कानून के आधार पर अपना देश चलाना चाहते थे, उन्होंने अपना फैसला किया और वो तभी जिन्ना के साथ चले गए थे। लेकिन जिन्ना का भूत यहां अभी भी कुछ लोगों को परेशान करता है, और यह बात बार-बार सामने आती रहती है।'

महाराष्ट्र में कही थी हिजाब वाली बात इससे पहले शुक्रवार को महाराष्ट्र के सोलापुर में एक चुनावी सभा में बोलते हुए AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि एक दिन हिजाब पहनने वाली बेटी भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। ओवैसी ने तर्क दिया कि पाकिस्तान के संविधान में ऐसी समावेशिता नहीं है, वह दूसरे धर्मों के लोगों को शीर्ष पदों पर रहने से रोकता है।

बाबा साहब के संविधान की तारीफ की