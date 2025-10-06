गाली-गलौच और पत्थरबाजी, जयपुर में जर्मन महिला पर हुआ हमला; VIDEO वायरल

वीडियो में दिख रही विदेशी महिला जर्मनी की बताई जा रही है। घटना जयपुर की है, जहां पड़ोसियों ने जर्मनी महिला को निशाना बनाया। हमलावर महिलाओं ने उसके घर में घुसने की भी कोशिश की। हालांकि, उनमें से एक लड़की आरोप लगाती हुई कहती है कि तुमने मुझे मारा कैसे?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विदेशी महिला से गाली-गलौच और हमला करने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रही विदेशी महिला जर्मनी की बताई जा रही है। घटना जयपुर की है, जहां पड़ोसियों ने जर्मनी महिला को निशाना बनाया। हमलावर महिलाओं ने उसके घर में घुसने की भी कोशिश की। हालांकि, उनमें से एक लड़की आरोप लगाती हुई कहती है कि तुमने मुझे मारा कैसे?

घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जर्मनी महिला ने आरोप लगाया- इन लोगों ने खिड़की से पत्थर फेंके हैं। बाहर 10 लोग हैं। ये 10 लोग प्रताड़ित कर रहे हैं। बाहर खड़ी लड़कियों को दिखाते हुए महिला कहती है- ये क्या है, आप लोग कौन हैं? इस पर घर के बाहर खड़ी महिलाएं गुस्से में कहती हैं- बाहर आ। बाहर आ।

विदेशी महिला कहती है कि मैंने रिकॉर्ड किया है। पहले आपने मेरे ऊपर हाथ उठाया है। इस पर सामने खड़ी लड़की कहती है, तुमने मेरे ऊपर हाथ क्यों उठाया है? लड़की चिल्लाते हुए कहती है- गिव मी दि रीजन, व्हाय डिड यू बीटन मी? मुझे कारण बताओ कि तुमने मुझे क्यों मारा?