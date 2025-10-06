German woman attacked in Jaipur with abusive language and stone pelting; video goes viral गाली-गलौच और पत्थरबाजी, जयपुर में जर्मन महिला पर हुआ हमला; VIDEO वायरल, Rajasthan Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़German woman attacked in Jaipur with abusive language and stone pelting; video goes viral

गाली-गलौच और पत्थरबाजी, जयपुर में जर्मन महिला पर हुआ हमला; VIDEO वायरल

वीडियो में दिख रही विदेशी महिला जर्मनी की बताई जा रही है। घटना जयपुर की है, जहां पड़ोसियों ने जर्मनी महिला को निशाना बनाया। हमलावर महिलाओं ने उसके घर में घुसने की भी कोशिश की। हालांकि, उनमें से एक लड़की आरोप लगाती हुई कहती है कि तुमने मुझे मारा कैसे?

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरMon, 6 Oct 2025 05:22 PM
share Share
Follow Us on
गाली-गलौच और पत्थरबाजी, जयपुर में जर्मन महिला पर हुआ हमला; VIDEO वायरल

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विदेशी महिला से गाली-गलौच और हमला करने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रही विदेशी महिला जर्मनी की बताई जा रही है। घटना जयपुर की है, जहां पड़ोसियों ने जर्मनी महिला को निशाना बनाया। हमलावर महिलाओं ने उसके घर में घुसने की भी कोशिश की। हालांकि, उनमें से एक लड़की आरोप लगाती हुई कहती है कि तुमने मुझे मारा कैसे?

घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जर्मनी महिला ने आरोप लगाया- इन लोगों ने खिड़की से पत्थर फेंके हैं। बाहर 10 लोग हैं। ये 10 लोग प्रताड़ित कर रहे हैं। बाहर खड़ी लड़कियों को दिखाते हुए महिला कहती है- ये क्या है, आप लोग कौन हैं? इस पर घर के बाहर खड़ी महिलाएं गुस्से में कहती हैं- बाहर आ। बाहर आ।

विदेशी महिला कहती है कि मैंने रिकॉर्ड किया है। पहले आपने मेरे ऊपर हाथ उठाया है। इस पर सामने खड़ी लड़की कहती है, तुमने मेरे ऊपर हाथ क्यों उठाया है? लड़की चिल्लाते हुए कहती है- गिव मी दि रीजन, व्हाय डिड यू बीटन मी? मुझे कारण बताओ कि तुमने मुझे क्यों मारा?

बाहर मौजूद महिलाओं द्वारा गाली-गलौच भी की गई। बार-बार खिड़की खोलने की भी कोशिश की गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दरवाजा पर जोर-जोर से धक्का मारने की आवाजें आती हुई सुनाई देती हैं। वीडियो में घर के अंदर जर्मन महिला के अलावा एक अन्य शख्स भी दिखाई देता है।