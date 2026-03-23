जयपुर घूमने आई जर्मन महिला को सिखाईं गालियां, जयपुर में ऑटो चालक सोहैल अरेस्ट
जयपुर में एक ऑटो चालक को जर्मनी की महिला पर्यटक को हिंदी में गालियां सिखाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। चालक ने महिला को धोखे से गालियां दोहराने को कहा जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
जयपुर से एक वायरल वीडियो सामने आया है जहां एक ऑटो चालक जर्मन महिला पर्यटक को हिंदी में गालियां सिखाता नजर आ रहा है। आरोपी चालक इन अपशब्दों को महिला से दोहराने के लिए भी कह रहा है। पर्यटक इन्हें सामान्य बोलचाल समझकर बोल रही थी। महिला ने इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया जिसके बाद राजस्थान पुलिस ने आरोपी की पहचान की और उसे पकड़ लिया।
पर्यटन थानाधिकारी मंजू कुमारी ने बताया कि 20 मार्च को सोशल मीडिया पर उक्त वीडियो वायरल हुआ था। इसमें ऑटो रिक्शा चालक मोहम्मद सोहैल जर्मनी की महिला पर्यटक को गालियां सिखाता नजर आ रहा है।
वीडियो में देखा जा सकता है कि आरोपी चालक हंसते हुए विदेशी पर्यटक महिला से गालियों को दोहराने के लिए कहता है। वहीं विदेशी महिला इन शब्दों को मजाक समझकर सीखती दिख रही है। जर्मनी से आई महिला पर्यटक इन शब्दों के अर्थ से अनजान थी। उसको लगा कि यह सामान्य बातचीत का हिस्सा है।
थानाधिकारी मंजू कुमारी ने बताया कि आरोपी की पहचान सूरजपोल निवासी मोहम्मद सोहैल (31) के रूप हुई। पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की और आरोपी ऑटो चालक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि यह घटना करीब 10 दिन पहले हुई थी। विदेशी पर्यटक जयपुर घूमने आई थी। वह ऑटो रिक्शा से जयपुर का भ्रमण कर रही थी।
महिला ने यह वीडियो खुद रिकॉर्ड किया और जर्मनी लौटने के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी का पता लगाया। पुलिस ने आरोपी की पहचान सूरजपोल निवासी मोहम्मद सोहैल के रूप में की। पर्यटन थानाधिकारी मंजू कुमारी के अनुसार मामले की जांच चल रही है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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