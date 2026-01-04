आधी रात को जिलों की सीमा बदलना जनहित के खिलाफ, गहलोत ने BJP सरकार का एजेंडा बताया
राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। भाजपा सरकार द्वारा दो जिलों की सीमा बदलने पर गहलोत ने कहा कि यह सरकार केवल अपने राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने में व्यस्त है। इसे जनता की जरूरतों से कोई लेनादेना नहीं है।
राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को भाजपा सरकार द्वारा देर रात बाड़मेर और बालोतरा जिलों की सीमाओं के पुनर्गठन की कड़ी आलोचना की। गहलोत ने इसे जल्दबाजी में लिया गया तुगलकी आदेश और जनहित के खिलाफ उठाया गया कदम बताया। एक बयान में गहलोत ने कहा कि बैतू को बाड़मेर जिले में और गुडामलानी-धोरीमन्ना को बालोतरा जिले में शामिल करने का निर्णय प्रशासनिक दृष्टि से पूरी तरह से अतार्किक है।
गहलोत ने आरोप लगाया कि इस पुनर्गठन से जिला मुख्यालयों की दूरी कम होने के बजाय गुडामलानी क्षेत्र के लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। यह आम जनता के साथ अन्याय है। गहलोत ने कहा कि यह निर्णय जनहित के लिए नहीं बल्कि राजनीतिक हितों को साधने के लिए लिया गया है। विशेष रूप से आगामी परिसीमन और राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए।
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने प्रशासन को जनता के करीब लाने के उद्देश्य से नए जिले बनाए थे, लेकिन वर्तमान सरकार जनभावना की अनदेखी कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार केवल अपने राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने में व्यस्त है। वह जनता की जरूरतों और आकांक्षाओं को नजरअंदाज कर रही है।
गहलोत ने कहा कि 31 दिसंबर की आधी रात को जिलों की सीमा में किए गए बदलाव से क्षेत्र के लोगों के प्रति सरकार की असंवेदनशीलता झलकती है। उन्होंने कहा कि ऐसे निर्णय उचित परामर्श और जमीनी हकीकत का आकलन करने के बाद ही लिए जाने चाहिए। उन्होंने इस कदम की कड़ी निंदा की और प्रभावित आबादी के हित में सरकार से इस निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग की। राज्य में आगामी महीनों में पंचायत और शहरी निकाय चुनाव होने हैं।