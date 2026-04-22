फिर कहोगे बनती नहीं… ठहाकों में दिखी केमिस्ट्री, गहलोत-पायलट की मुलाकात का VIDEO वायरल
राजस्थान की राजनीति में लंबे समय से खींचतान का प्रतीक रहे अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक बार फिर चर्चा में हैं। लेकिन, इस बार वजह विवाद नहीं, बल्कि उनके ठहाके हैं। दोनों नेताओं का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वे गर्मजोशी के साथ एक-दूसरे से गले मिलते और हंसते हुए नजर आ रहे हैं।
राजस्थान की राजनीति में लंबे समय से खींचतान का प्रतीक रहे अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक बार फिर चर्चा में हैं। लेकिन, इस बार वजह विवाद नहीं, बल्कि उनके ठहाके हैं। दोनों नेताओं का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वे गर्मजोशी के साथ एक-दूसरे से गले मिलते और हंसते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान गहलोत ने मीडिया वालों से कहा- फिर कहोगे कि बनती नहीं है और दोनों लोग खुलकर मुस्कराने लगे।
फिर कहोगे बनती नहीं… और फिर जमकर लगे ठहाके
पूर्व सीएम और पूर्व डिप्टी सीएम के बीच की गर्मजोशी भरी ये मुलाकात दिल्ली में हुई है। यहां दोनों नेता AICC OBC काउंसिल मीटिंग में हिस्सा लेने आए थे। सचिन पायलट गाड़ी से उतर चुके थे। इतने में आगे की गाड़ी से अशोक गहलोत भी उतरते दिखे, तो पायलट वहीं रुककर उनसे मेल-मिलाप करने लगे। दोनों नेताओं ने एक-दूसरे से हाथ मिलाया। इसी बीच गहलोत ने हल्के-फुल्के अंदाज में मीडिया वालों से मुस्कराते हुए कहा- फिर कहोगे बनती नहीं है। इतने में दोनों नेता और जोर-जोर से ठहाका मारकर हंसने लगे।
क्या सियासी रिश्तों की बर्फ पिघल गई है?
मुलाकात का यह वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर यूजर ने रिएक्शन देने शुरू कर दिए। इस बीच कुछ लोगों ने सवाल भी उठाए। क्या सियासी रिश्तों की बर्फ पिघल गई है? क्या अब दोनों नेताओं के बीच सब कुछ सामान्य हो गया है? ऐसा पूछने के पीछे की वजह है- पुराने मतभेद। क्योंकि बीते कुछ सालों में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के रिश्ते उतार-चढ़ाव भरे रहे हैं। यही वजह है कि उनकी यह मुलाकात अब सियासी गलियारों में चर्चा का बड़ा विषय बन गई है।
2020 में पायलट ने अपना लिया था बागी रुख
दरअसल, दोनों नेताओं के बीच मतभेद कोई नए नहीं हैं। साल 2020 में सचिन पायलट ने अपने समर्थक विधायकों के साथ बगावती रुख अपना लिया था, जिससे अशोक गहलोत सरकार तक संकट में आ गई थी। उस दौरान पायलट ने नेतृत्व और कामकाज को लेकर खुलकर नाराजगी जताई थी, वहीं गहलोत खेमे की ओर से भी तीखे बयान सामने आए थे।
नाकारा-निकम्मा और पावर स्ट्रगल की कहानी
पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पूर्व डिप्टी सीएम के साथ हुए सियासी मतभेदों के दौरान नकारा और निकम्मा शब्दों का भी इस्तेमाल कर दिया था। इस दर्द को सचिन पायलट भी कई बार बयां कर चुके थे। उस समय मामला इतना बढ़ गया था कि इसे राजस्थान कांग्रेस के भीतर “पावर स्ट्रगल” के तौर पर देखा जाने लगा। हालांकि, पार्टी नेतृत्व के दखल के बाद स्थिति संभल गई, लेकिन दोनों नेताओं के बीच दूरियां पूरी तरह कभी खत्म नहीं हो पाईं थीं। मगर जब-तब ऐसे वीडियो सामने आने के बाद दोनों के बीच रिश्तों में जमी बर्फ के पिघलने की बात सामने आती रही है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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