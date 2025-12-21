अरावली विवाद पर गहलोत का पलटवार, SC के फैसले को बताया दुर्भाग्यपूर्ण; BJP को क्या सलाह दी?

संक्षेप: Aravalli dispute: इसके बाद उन्होंने भाजपा द्वारा अपने ऊपर लगाए गए आरोपों पर सफाई दी। इसके साथ ही सरकार को चेतावनी देने के साथ-साथ सलाह भी दी। जानिए गहलोत ने अपने नए बयान में क्या-क्या कहा है?

Aravalli dispute: राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने अरावली पहाड़ियों को लेकर नया बयान दिया है। उन्होंने कहा- "अरावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वह दुर्भाग्यपूर्ण है।" इसके बाद उन्होंने भाजपा द्वारा अपने ऊपर लगाए गए आरोपों पर सफाई दी। इसके साथ ही सरकार को चेतावनी देने के साथ-साथ सलाह भी दी। जानिए गहलोत ने अपने नए बयान में क्या-क्या कहा है?

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बताया- दुर्भाग्यपूर्ण गहलोत ने अरावली पहाड़ियों को लेकर साल 2010 का जिक्र करते हुए कहा- जिस तरह से 2010 के अंदर एफिडेविट दिया गया था, 3 दिन में ही सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था। तब अरावली को 100 मीटर की रेंज में माना गया था। इसके बाद गहलोत ने सवाल करते हुए कहा- लेकिन इसके बाद क्या जरूरत पड़ी कि 2024 के अंदर खारिज हुई परिभाषा को भाजपा की राज्य सरकार की सिफारिश पर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में ले गई। गहलोत ने फिर से दोहराते हुए कहा- "दुर्भाग्य से सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्वीकार कर लिया।"

आप सोच भी नहीं सकते… गहलोत ने चेताते हुए कहा- अगर अरावली नहीं बचेगी तो आप सोच भी नहीं सकते कि उसके परिणाम क्या होंगे, न केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी। उन्होंने कहा- ये केवल पहाड़ नहीं बल्कि जीवन रेखा हैं। न केवल राजस्थान के लिए बल्कि दिल्ली हरियाणा और अन्य राज्यों के लिए भी। इसलिए हमें सोचना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले पर सोचने के लिए मजबूर करें। इसके लिए भारत सरकार को आगे आना चाहिए।

प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनाना चाहिए राजस्थान के मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए। भाजपा को सोचना चाहिए, बजाय इसको मुद्दा बनाएं और गलत आंकड़े प्रस्तुत करें। गहलोत बोले आज हाहाकार मचा हुआ है। पहले और आज की स्थिति अलग है। आज दिल्ली गैस चैंबर बन चुका है। सांस लेना मुश्किल हो रहा है। दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों में भी असर पड़ रहा है। गहलोत ने चिंता जाहिर करते हुए कहा- अगर ये पहाड़ी समाप्त हो गई, तो पता नहीं देश का क्या होगा! गहलोत ने सलाह देते हुए कहा- इसे प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनाना चाहिए। सरकार को गंभीरता से लेते हुए आगे आना चाहिए।