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गैस लीक से अलवर में बड़ा हादसा, चपेट में आए एक ही परिवार के 7 लोग; सभी झुलसे

Apr 30, 2026 12:03 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, अलवर
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राजस्थान के अलवर में दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां घर में सिलेंडर फटने से एक ही परिवार के 7 लोग बुरी तरह झुलस गए। भीषण हादसे की वजह से इलाके में अफरातफरी मच गई।

गैस लीक से अलवर में बड़ा हादसा, चपेट में आए एक ही परिवार के 7 लोग; सभी झुलसे

अलवर जिले के भिवाड़ी क्षेत्र के सांथलका गांव में गुरुवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया, जब एक घर में गैस रिसाव के चलते सिलेंडर में जोरदार विस्फोट हो गया। धमाका इतना भीषण था कि पूरे घर में आग फैल गई और मौके पर अफरा-तफरी मच गई। हादसे के समय घर के भीतर मौजूद परिवार के सात सदस्य इसकी चपेट में आ गए और बुरी तरह झुलस गए।

गैस लीक के कारण फटा था सिलेंडर

इस घटना में झुलसे लोगों में नाम नैम सिंह (40 वर्ष), ममता (35 वर्ष), काजल (17 वर्ष), किशनवती (15 वर्ष), पंकज (7 वर्ष), छगन (4 वर्ष) और वीरेश (40 वर्ष) शामिल हैं। धमाके के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और सभी घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाने में मदद की। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि घर में गैस लीक होने के कारण यह हादसा हुआ, जिसके बाद सिलेंडर फट गया। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया।

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घायलों को बड़े अस्पताल भेजने की तैयारी

सभी घायलों को तत्काल अलवर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार कुछ लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें बेहतर उपचार के लिए दूसरे बड़े अस्पताल में रेफर करने की भी तैयारी की जा रही है।‌

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प्रशासन की अपील

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि गैस सिलेंडर और पाइपलाइन का समय-समय पर निरीक्षण करते रहें और किसी भी प्रकार की गैस की गंध आने पर तुरंत सतर्क हो जाएं, ताकि इस तरह के हादसों से बचा जा सके। मामले में भिवाडी एडिश्नल एसपी अतुल साहू ने बताया की गुरुवार सुबह गैस डिलेंडर में ब्लास्ट हो गया । हादसे में एक ही परिवार के आधा दर्जन लोग घायल हो गए जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है वहीं कई लोगों की हालत गंभीर होने पर अलवर रेफर किया गया है । पुलिस मामले की जांच और रही है।

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रिपोर्ट: हंसराज

Mohammad Azam

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मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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