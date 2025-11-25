राजस्थान में 9 दिन से भूख हड़ताल पर बैठी 80 साल की मां, परिवार भी साथ; क्या है मांग?

संक्षेप: Ganpatsingh murder case: परिवार के सभी लोगों का भूख हड़ताल पर बैठने का 9वां दिन है। 22 नवंबर को धरना स्थल पर शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी पहुंचे थे। विधायक ने पीड़ित परिवार को न्याय का भरोसा दिलाया था।

Ganpatsingh murder case: राजस्थान के जालौर में 80 साल की बुजुर्ग महिला भूख हड़ताल पर बैठी हैं। उनके साथ उनकी बहु, बेटा, बेटी, भाई और भाभी भी हैं। परिवार के सभी लोगों का भूख हड़ताल पर बैठने का 9वां दिन है। पीड़ित परिवार की मांग है, बेटे को न्याय दिलाना। मामला गणपतसिंह हत्याकांड मामले का है। इस हत्याकांड के 15 महीने बीच चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं।

परिजन पहले भी कर चुके हैं धरना गणपतिसिंह हत्याकांड में अब तक नहीं हुई गिरफ्तारी के चलते राजपूत समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट के सामने महापड़ाव शुरू कर दिया था। इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। गणपतसिंह के भाई अभय सिंह ने बताया, हम नवंबर 2024 में भी धरना पर बैठे थे। हमने करीब 15 दिनों तक धरना दिया था। तब हमें आश्वासन देकर धरना समाप्त करा दिया गया था। इसके बाद अब तक कोई खुलासा नहीं हुआ है।

मां बोली- जब तक न्याय नहीं मिलेगा... धरने पर बैठी बुजुर्ग मां का कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा, तब तक वे उठेंगी नहीं। 22 नवंबर को धरना स्थल पर शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी पहुंचे थे। विधायक ने पीड़ित परिवार को न्याय का भरोसा दिलाते हुए कहा था कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है।

न्याय नहीं मिला, तो उग्र करेंगे आंदोलन महापड़ाव में शामिल राजपूत समाज के युवा नेता भवानी सिंह ने कहा- कलेक्ट्रेट के सामने 9 दिन से भूख हड़ताल कर रहे हैं। लेकिन, कलेक्टर इन परिजनों से मिलने और उनका हाल-चाल जानने भी नहीं आए हैं। प्रशासन को कोई शर्म, लाज नहीं है। हमारी एक ही मांग है, जांच हो और बुजुर्ग को न्याय मिले। इसके साथ ही चेतावनी दी गई है कि अगर दो दिन में हत्याकांड का खुलासा नहीं हुआ, तो आंदोलन उग्र किया जाएगा।