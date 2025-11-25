Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़Ganpatsingh murder case: 80-year-old mother on hunger strike in Rajasthan, what is her demand?
राजस्थान में 9 दिन से भूख हड़ताल पर बैठी 80 साल की मां, परिवार भी साथ; क्या है मांग?

राजस्थान में 9 दिन से भूख हड़ताल पर बैठी 80 साल की मां, परिवार भी साथ; क्या है मांग?

संक्षेप:

Ganpatsingh murder case: परिवार के सभी लोगों का भूख हड़ताल पर बैठने का 9वां दिन है। 22 नवंबर को धरना स्थल पर शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी पहुंचे थे। विधायक ने पीड़ित परिवार को न्याय का भरोसा दिलाया था।

Tue, 25 Nov 2025 03:36 PMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, जालौर
share Share
Follow Us on

Ganpatsingh murder case: राजस्थान के जालौर में 80 साल की बुजुर्ग महिला भूख हड़ताल पर बैठी हैं। उनके साथ उनकी बहु, बेटा, बेटी, भाई और भाभी भी हैं। परिवार के सभी लोगों का भूख हड़ताल पर बैठने का 9वां दिन है। पीड़ित परिवार की मांग है, बेटे को न्याय दिलाना। मामला गणपतसिंह हत्याकांड मामले का है। इस हत्याकांड के 15 महीने बीच चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

परिजन पहले भी कर चुके हैं धरना

गणपतिसिंह हत्याकांड में अब तक नहीं हुई गिरफ्तारी के चलते राजपूत समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट के सामने महापड़ाव शुरू कर दिया था। इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। गणपतसिंह के भाई अभय सिंह ने बताया, हम नवंबर 2024 में भी धरना पर बैठे थे। हमने करीब 15 दिनों तक धरना दिया था। तब हमें आश्वासन देकर धरना समाप्त करा दिया गया था। इसके बाद अब तक कोई खुलासा नहीं हुआ है।

मां बोली- जब तक न्याय नहीं मिलेगा...

धरने पर बैठी बुजुर्ग मां का कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा, तब तक वे उठेंगी नहीं। 22 नवंबर को धरना स्थल पर शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी पहुंचे थे। विधायक ने पीड़ित परिवार को न्याय का भरोसा दिलाते हुए कहा था कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है।

न्याय नहीं मिला, तो उग्र करेंगे आंदोलन

महापड़ाव में शामिल राजपूत समाज के युवा नेता भवानी सिंह ने कहा- कलेक्ट्रेट के सामने 9 दिन से भूख हड़ताल कर रहे हैं। लेकिन, कलेक्टर इन परिजनों से मिलने और उनका हाल-चाल जानने भी नहीं आए हैं। प्रशासन को कोई शर्म, लाज नहीं है। हमारी एक ही मांग है, जांच हो और बुजुर्ग को न्याय मिले। इसके साथ ही चेतावनी दी गई है कि अगर दो दिन में हत्याकांड का खुलासा नहीं हुआ, तो आंदोलन उग्र किया जाएगा।

गणपतिसिंह हत्याकांड का क्या है मामला

अभय सिंह ने बताया कि बीते साल 27 अगस्त को उनके भाई दुकान से घर लौट रहे थे, लेकिन वो घर नहीं पहुंचे, तो पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी। दूसरे दिन जब छानबीन हुई, तो उनकी लाश कीचड़ से सनी मिली थी। सिर पर चोट के निशान थे और पास में बाइक गिरी थी।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
Rajasthan
इलेक्शन रिजल्ट 2024 , झारखंड इलेक्शन रिजल्ट और राजस्थान उपचुनाव रिजल्ट से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।