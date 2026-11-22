गंगानगर रेलवे ब्लास्ट में तीसरी गिरफ्तारी, पाकिस्तानी हैंडलर को भेजी थी ट्रैक की लोकेशन
राजस्थान पुलिस ने श्रीगंगानगर रेल ट्रैक विस्फोट मामले में पंजाब की गुरदासपुर जेल से तीसरे आरोपी को गिरफ्तार किया है। उस पर पाकिस्तानी हैंडलर को पटरी की लोकेशन भेजने का आरोप है। विस्तृत जानकारी इस रिपोर्ट में…
राजस्थान पुलिस ने श्रीगंगानगर रेल ट्रैक विस्फोट मामले में तीसरे आरोपी को दबोचा है। उस पर पाकिस्तान में बैठे एक हैंडलर को रेलवे ट्रैक की लोकेशन भेजने का आरोप है। पुलिस उसे पंजाब की गुरदासपुर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर राजस्थान लेकर आई है। वह पहले से ही एक गोलीबारी के मामले में बंद था। पूर्व में गुरदासपुर से 2 आरोपियों महकदीप कौर और देवेंद्र सिंह को दबोचा गया था।
गुरदासपुर से प्रोडक्शन वारंट पर राजस्थान लाया
एक जांच अधिकारी ने बताया कि श्रीगंगानगर जिले के रामसिंहपुर इलाके में 3 नवंबर को 50 जीबी गांव के पास रेल पटरी पर हुए विस्फोट के मामले में तीसरे आरोपी को पंजाब के गुरदासपुर से प्रोडक्शन वारंट पर राजस्थान लाया गया है। उसे रेल ट्रैक ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। तीसरा आरोपी गुरुदासपुर में 15 से 20 दिन पहले हुई गोलीबारी की एक घटना के सिलसिले में जेल में बंद था।
3 नवंबर को रेल ट्रैक पर हुआ था धमाका
जांच अधिकारी नितिन चौधरी ने बताया कि तीसरे आरोपी ने रेल पटरी की लोकेशन पाकिस्तान में बैठे शाह नाम के हैंडलर के साथ साझा की थी। चौधरी ने बताया कि विस्फोट में आरोपी की कथित भूमिका और पाकिस्तानी हैंडलर के साथ उसके संबंधों की जांच की जा रही है। रामसिंहपुर इलाके में 50 जीबी गांव के पास 3 नवंबर को रेल ट्रैक पर विस्फोट हुआ था। घटना के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने मामले की जांच शुरू की थी।
पाकिस्तानी हैंडलर की भूमिका की जांच
इससे पहले राजस्थान पुलिस ने गुरदासपुर से 2 आरोपियों महकदीप कौर और देवेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने दोनों को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। तीसरी गिरफ्तारी के बाद राजस्थान पुलिस आरोपियों के बीच कथित संबंधों और पाकिस्तान स्थित हैंडलर की भूमिका की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि आगे जांच के निष्कर्षों के आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी।
अनूपगढ़ में भी ट्रैक के पास से बरामद किए थे दो बॉक्स
हाल ही में राजस्थान पुलिस ने आरोपी महकदीप कौर और देवेंद्र सिंह से पूछताछ के बाद अनूपगढ़ जिले में भी रेलवे ट्रैक के पास से बम जैसे 2 संदिग्ध बॉक्स बरामद किए थे। आरोपियों ने पूछताछ में खुलासा किया था कि उन्होंने 12 से 13 अक्टूबर को इलाके में बम लगाए थे। बता दें कि 14 नवंबर को राजस्थान एटीएस, श्रीगंगानगर पुलिस, पंजाब काउंटर इंटेलिजेंस और गुरदासपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में दोनों आरोपियों महकदीप कौर और देवेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया था।
2 फुट हो गया था गहरा गड्ढा
जांचकर्ताओं की मानें तो महकदीप कौर और देवेंद्र सिंह ने यह भी बताया था कि 12-13 अक्टूबर को अनूपगढ़ में रेलवे ट्रैक पर रखे संदिग्ध बॉक्स में खराबी के कारण विस्फोट नहीं हो सका था। राजस्थान पुलिस अब पूरे नेटवर्क का पता लगा रही है। तीन नवंबर को श्रीगंगानगर जिले के रामसिंहपुर इलाके में रेलवे ट्रैक पर हुए धमाके में कंक्रीट के दो स्लीपर क्षतिग्रस्त हो गए थे। विस्फोट से पटरियों के बीच करीब 2 फुट का गहरा गड्ढा हो गया था।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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