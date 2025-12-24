Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़Gaming YouTuber Dream 15 Year Old Boy Reach Alwar Rajasthan from Karnataka to Earn money and Fame
गेमिंग यूट्यूबर का जुनून, पैसा और शोहरत के लिए 15 साल लड़का कर्नाटक से पहुंच गया अलवर

गेमिंग यूट्यूबर का जुनून, पैसा और शोहरत के लिए 15 साल लड़का कर्नाटक से पहुंच गया अलवर

संक्षेप:

गेमिंग यूट्यूबर बनने का जुनून 15 साल के मासूम को कर्नाटक से अलवर ले आया। पुलिस की सूझबूझ से पिता से बच्चा मिल गया है। उसने पुलिस को बताया कि वह नाम और पैसा कमाना चाहता था।

Dec 24, 2025 11:12 am ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, अलवर
share Share
Follow Us on

सोशल मीडिया और यूट्यूब की दुनिया में पहचान बनाने की चाह ने एक 15 वर्षीय नाबालिग को सैकड़ों किलोमीटर दूर घर से भटका दिया। गेमिंग यूट्यूबर बनने का सपना देख रहे कर्नाटक निवासी दसवीं कक्षा के छात्र अश्विक घर से बिना बताए निकलकर राजस्थान के अलवर जिले के बानसूर पहुंच गया। हालांकि पुलिस और परिजनों की तत्परता से समय रहते बच्चे को सुरक्षित बरामद कर लिया गया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मामला राजस्थान के अलवर शहर के सदर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार अश्विक शनिवार को कर्नाटक से अकेले यात्रा कर अलवर पहुंचा। यहां बस स्टैंड पहुंचने के बाद उसने अपने पिता को फोन कर अपनी लोकेशन बताई। बेटे के अचानक अलवर पहुंचने की सूचना मिलते ही परिजन घबरा गए और कर्नाटक में तत्काल मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई।

मिसिंग रिपोर्ट मिलते ही कर्नाटक पुलिस ने तकनीकी जांच शुरू की। मोबाइल लोकेशन और अन्य इनपुट के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि बच्चा अलवर में मौजूद है। इसके बाद कर्नाटक पुलिस की टीम अलवर पहुंची और सदर थाना पुलिस से संपर्क किया।

ये भी पढ़ें:गरीब से अचानक अमीर हुए यूट्यूबर अनुराग के करीबियों पर अब ED का शिकंजा

सदर थाना प्रभारी अजीत बड़सरा और उनकी टीम ने तत्परता दिखाते हुए कर्नाटक पुलिस को पूरा सहयोग दिया। संयुक्त कार्रवाई के बाद बच्चे को सुरक्षित बरामद कर सदर थाने लाया गया, जहां भावुक माहौल में अश्विक की अपने पिता से मुलाकात कराई गई। कर्नाटक पुलिस अधिकारी प्रकाश ने बताया कि अलवर पुलिस का सहयोग बेहद प्रोफेशनल और सराहनीय रहा, जिसकी वजह से नाबालिग को सुरक्षित उसके परिजनों को सौंपा जा सका।

पुलिस ने बच्चे को समझाया दी कि सोशल मीडिया और यूट्यूब के सपने अपनी जगह हैं, लेकिन इस तरह घर छोड़कर निकलना खतरनाक हो सकता है। वहीं परिजनों ने अन्य माता-पिता से अपील की कि बच्चों के ऑनलाइन व्यवहार पर नजर रखें और उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन दें।

यह घटना एक बार फिर चेतावनी देती है कि सोशल मीडिया का आकर्षण बच्चों को कितनी गहराई से प्रभावित कर सकता है और ऐसे मामलों में पुलिस की सजगता कितनी अहम भूमिका निभाती है।

रिपोर्ट- हंसराज

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Rajasthan News Alwar Youtube
इलेक्शन रिजल्ट 2024 , झारखंड इलेक्शन रिजल्ट और राजस्थान उपचुनाव रिजल्ट से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।