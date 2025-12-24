गेमिंग यूट्यूबर का जुनून, पैसा और शोहरत के लिए 15 साल लड़का कर्नाटक से पहुंच गया अलवर

संक्षेप: गेमिंग यूट्यूबर बनने का जुनून 15 साल के मासूम को कर्नाटक से अलवर ले आया। पुलिस की सूझबूझ से पिता से बच्चा मिल गया है। उसने पुलिस को बताया कि वह नाम और पैसा कमाना चाहता था।

सोशल मीडिया और यूट्यूब की दुनिया में पहचान बनाने की चाह ने एक 15 वर्षीय नाबालिग को सैकड़ों किलोमीटर दूर घर से भटका दिया। गेमिंग यूट्यूबर बनने का सपना देख रहे कर्नाटक निवासी दसवीं कक्षा के छात्र अश्विक घर से बिना बताए निकलकर राजस्थान के अलवर जिले के बानसूर पहुंच गया। हालांकि पुलिस और परिजनों की तत्परता से समय रहते बच्चे को सुरक्षित बरामद कर लिया गया।

मामला राजस्थान के अलवर शहर के सदर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार अश्विक शनिवार को कर्नाटक से अकेले यात्रा कर अलवर पहुंचा। यहां बस स्टैंड पहुंचने के बाद उसने अपने पिता को फोन कर अपनी लोकेशन बताई। बेटे के अचानक अलवर पहुंचने की सूचना मिलते ही परिजन घबरा गए और कर्नाटक में तत्काल मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई।

मिसिंग रिपोर्ट मिलते ही कर्नाटक पुलिस ने तकनीकी जांच शुरू की। मोबाइल लोकेशन और अन्य इनपुट के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि बच्चा अलवर में मौजूद है। इसके बाद कर्नाटक पुलिस की टीम अलवर पहुंची और सदर थाना पुलिस से संपर्क किया।

सदर थाना प्रभारी अजीत बड़सरा और उनकी टीम ने तत्परता दिखाते हुए कर्नाटक पुलिस को पूरा सहयोग दिया। संयुक्त कार्रवाई के बाद बच्चे को सुरक्षित बरामद कर सदर थाने लाया गया, जहां भावुक माहौल में अश्विक की अपने पिता से मुलाकात कराई गई। कर्नाटक पुलिस अधिकारी प्रकाश ने बताया कि अलवर पुलिस का सहयोग बेहद प्रोफेशनल और सराहनीय रहा, जिसकी वजह से नाबालिग को सुरक्षित उसके परिजनों को सौंपा जा सका।

पुलिस ने बच्चे को समझाया दी कि सोशल मीडिया और यूट्यूब के सपने अपनी जगह हैं, लेकिन इस तरह घर छोड़कर निकलना खतरनाक हो सकता है। वहीं परिजनों ने अन्य माता-पिता से अपील की कि बच्चों के ऑनलाइन व्यवहार पर नजर रखें और उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन दें।

यह घटना एक बार फिर चेतावनी देती है कि सोशल मीडिया का आकर्षण बच्चों को कितनी गहराई से प्रभावित कर सकता है और ऐसे मामलों में पुलिस की सजगता कितनी अहम भूमिका निभाती है।