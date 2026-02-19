Hindustan Hindi News
कोटा में मर्डर! दोस्तों ने युवक को चाकुओं से गोदकर मार डाला

Feb 19, 2026 10:07 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, कोटा
राजस्थान के कोटा में दोस्त ही अपने दोस्त के कातिल बन गए। मामूली कहासुनी से शुरू हुआ विवाद मर्डर तक पहुंच गया। दोस्तों ने चाकुओं से घोंपकर युवक को मार डाला।

राजस्थान के कोटा जिले में खौफनाक वारदात सामने आई है। मामूली कहासुनी के बाद दोस्तों ने अपने ही दोस्त पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल युवक ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।

इलाज के दौरान युवक की हो गई मौत

वारदात देर रात शहर के महावीर नगर थाना क्षेत्र की बॉम्बे योजना में हुई। जानकारी के मुताबिक, दुकान के बाहर खड़े विक्रम कुमार पर उसी के दोस्तों ने अचानक चाकू से हमला कर दिया। हमले में लहूलुहान विक्रम को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। महावीर नगर थाना अधिकारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि देर रात चाकूबाजी की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। जांच में सामने आया कि मृतक विक्रम सिंह का उसका अपने ही दोस्तों से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। देर रात वह घर के पास बनी दुकान पर गया था, तभी घात लगाकर बैठे आरोपियों ने उस पर हमला कर दिया।

पुराने दोस्तों पर हत्या का आरोप

मृतक के भाई लक्की ने पुलिस को बताया कि विक्रम का उसके दोस्तों आशु, अकरम, राजकुमार, गोलू सहित अन्य लोगों से छोटी-छोटी बातों को लेकर कहासुनी होती रहती थी। सभी आरोपी आसपास ही रहते हैं और पहले अच्छे दोस्त थे। हाल ही में विक्रम ने उनसे दूरी बना ली थी। परिजनों के अनुसार, बुधवार सुबह भी विक्रम और आरोपियों के बीच झगड़ा हुआ था, लेकिन परिवार ने बीच-बचाव कर मामला शांत करवा दिया था। इसके बावजूद देर रात आरोपियों ने हमला कर दिया। मृतक के भाई ने आरोप लगाया कि हमलावर बदमाश प्रवृत्ति के हैं और वारदात के समय नशे में धुत थे।

पुलिस ने बनाई टीमें, आरोपियों की तलाश जारी

पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। इलाके में घटना के बाद से तनाव का माहौल है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


विशेषज्ञता ( Area of Expertise )

पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर

और पढ़ें
