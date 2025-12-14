एयरपोर्ट पर हिरासत में लिए गए फ्रांसीसी दंपति, संदिग्ध वस्तु मिली; जांच के लिए लेबोरेटरी भेजा

Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़French couple detained at Bikaner airport with suspected item
राजस्थान के बीकानेर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होने वाले फ्रांसीसी दंपति को हिरासत में लिया गया है। उनके पास से संदिग्ध वस्तु मिली है। वस्तु के नमूने को जांच के लिए देहरादून के प्रयोगशाला में भेजा जाएगा। दंपति ने बताया कि वे पर्यटक के रूप में भारत आए थे। उन्होंने नागालैंड में यह वस्तु खरीदी थी।

Dec 14, 2025 01:19 pm ISTSubodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान टाइम्स, बीकानेर
राजस्थान के बीकानेर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होने वाले फ्रांसीसी दंपति को हिरासत में लिया गया है। उनके पास से संदिग्ध वस्तु मिली है। वस्तु के नमूने को जांच के लिए देहरादून के प्रयोगशाला में भेजा जाएगा। पूछताछ में दंपति ने बताया कि वे पर्यटक के रूप में भारत आए थे। उन्होंने नागालैंड में यह वस्तु खरीदी थी।

अधिकारियों ने बताया कि शनिवार को राजस्थान के नाल सिविल एयरपोर्ट पर एक फ्रांसीसी दंपति को हिरासत में ले लिया गया। सुरक्षा अधिकारियों ने उनके सामान से एक ऐसी वस्तु बरामद की जिसमें हिरण के सींग और हड्डियों सहित जानवरों के अंग होने का संदेह था। वे दिल्ली जाने वाली उड़ान में सवार होने वाले थे।

बीकानेर के डीएफओ वेंकटेश्वर ने बताया कि जब्त की गई वस्तु को प्रारंभिक जांच के लिए राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (राजुवास) की पशु चिकित्सा प्रयोगशाला में भेजा गया है।प्रारंभिक जांच से हिरण के सींग और हड्डियों सहित जानवरों के अंगों का संकेत मिला है। इसकी पुष्टि के लिए नमूने देहरादून की एक विशेष प्रयोगशाला में भेजे जा रहे हैं। अंतिम रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

एयरपोर्ट पर नियमित सुरक्षा जांच के दौरान कर्मचारियों को दंपति के सामान में कुछ संदिग्ध वस्तु मिली। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को इसकी सूचना दी। इसके बाद संदिग्ध वस्तु को कब्जे में लेकर दोनों विदेशी नागरिकों को हिरासत में ले लिया गया।

पूछताछ के दौरान फ्रांसीसी दंपति ने अधिकारियों को बताया कि वे पर्यटक के रूप में भारत आए थे। उन्होंने नागालैंड में एक उत्सव के दौरान एक प्रदर्शनी में यह वस्तु खरीदी थी। उन्होंने बताया कि बीकानेर आने से पहले वे कोहिमा, दिल्ली और जोधपुर जा चुके थे।

अधिकारियों ने बताया कि जांच जारी रहने तक दोनों को फिलहाल हिरासत में रखा गया है। अधिकारियों ने बताया कि फ्रांसीसी दूतावास को सूचित कर दिया गया है। दंपति को फिलहाल सरकारी सुविधा केंद्र में रखा जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि फोरेंसिक रिपोर्ट मिलने के बाद उनसे आगे की पूछताछ की जाएगी।

सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
