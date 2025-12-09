इंसानियत निभाने पहुँचे… मौत ले गई! राजस्थान में घायलों की मदद कर रहे 4 लोगों की ऐसे गई जान

संक्षेप: यह घटना बेगूं क्षेत्र के मदना के पास हुई, जहां एक मोटरसाइकिल सवार दंपती को बचाने की कोशिश कर रहे चार लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने सोमवार को इसकी पुष्टि की।

राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में रविवार देर रात एक भयावह सड़क हादसा हुआ। दरअसल यहां एक के बाद एक करके कई गाड़ियां टकराईं और चार लोगों की जान चली गई। यह घटना बेगूं क्षेत्र के मदना के पास हुई, जहां एक मोटरसाइकिल सवार दंपती को बचाने की कोशिश कर रहे चार लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने सोमवार को इसकी पुष्टि की।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दंपति को बचाने पहुंचे थे लोग जानकारी के मुताबिक, शंभूलाल और काली बाई रविवार रात मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तभी एक अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही दोनों सड़क पर गिर पड़े। दुर्घटना को देख पास स्थित एक ढाबे से कुछ लोग उनकी मदद के लिए दौड़कर पहुंचे और दंपती को सड़क से हटाने और प्राथमिक उपचार देने का प्रयास करने लगे।

मिनीवैन ने मारी टक्कर और खुद भी… इसी दौरान चित्तौड़गढ़ की ओर से आ रही एक मिनीवैन तेज गति से मौके पर पहुंची और मदद कर रहे लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा यहीं नहीं रुका, मिनीवैन को पीछे से आ रही एक कार ने भी टक्कर मार दी, जिससे मिनीवैन पलट गई और स्थिति और भयावह हो गई।

मरने वालों की हुई पहचान इस दुर्घटना में हेमराज गुर्जर (35) और राजेश मीणा (29) की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं फोरूलाल गुर्जर (33) और सोनू गुर्जर (40) ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। चारों लोग इंसानियत के नाते घायल दंपती की मदद करने पहुंचे थे।