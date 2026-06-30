राजस्थान के फलोदी में मृत मिले एक ही परिवार के चार लोग, हत्या या आत्महत्या को लेकर क्या बोली पुलिस
राजस्थान में हत्या और सुसाइड की दो घटनाओं ने लोगों को झकझोरकर रख दिया है। फलोदी में जहां एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई, जबकि जयपुर में एक महिला ने दो बच्चियों के साथ तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली।
राजस्थान के फलोदी जिले के देचू क्षेत्र में मंगलवार को उस वक्त सनसनी फैल गई, जब पुलिस ने एक मकान से एक दंपति और उनके दो बच्चों के शव बरामद किए। पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान गेनाराम (35), उसकी पत्नी पुष्पा (32), बेटी खुशबू (13) और बेटे किशन (10) के रूप में हुई है। पुलिस ने शक जताया है कि यह मामला हत्या के बाद आत्महत्या करने का लग रहा है। पुलिस ने इस मामले में पति पर परिजनों की हत्या करने के बाद खुदकुशी करने का शक जताया है। मृतक पाली जिले के रहने वाले थे।
मामले की जानकारी देते हुए देचू के स्टेशन हाउस ऑफिसर विक्रम सिंह ने बताया कि 'गेनाराम का शव फंदे से लटका मिला, जबकि उसकी पत्नी और दोनों बच्चों के शव खाट पर पड़े थे। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने और जांच के लिए फॉरेंसिंक विज्ञान लैब की टीम को बुलाया गया है।' उन्होंने कहा, 'हत्या और आत्महत्या की वजह अभी साफ नहीं है', साथ ही बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
पुलिस ने पति पर जताया वारदात का शक
पुलिस अधीक्षक ने आगे कहा कि, 'शुरुआती जांच से ऐसा लग रहा है कि पति ने पहले पत्नी और दोनों बच्चों की गला घोंटकर हत्या की और उसके बाद खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।' आगे उन्होंने बताया कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम ने मौके पर पहुंचकर सबूत इकट्ठा किए और शवों को अस्पताल भेज दिया गया।
पाली जिले का रहने वाला था परिवार
पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह परिवार पाली जिले का रहने वाला था। जिसके बाद घटना की सूचना परिजनों को दे दी गई है। उनके पहुंचने के बाद ही शवों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। उधर देचू थाना प्रभारी विक्रम सिंह ने कहा, 'घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, मामले की जांच सभी पहलुओं से की जा रही है।'
जयपुर में महिला ने दो बेटियों के साथ दी जान
उधर एक अन्य घटना में जयपुर जिले के गोविंदगढ़ क्षेत्र में मंगलवार को एक महिला ने अपनी दो नाबालिग बेटियों के साथ तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली। मामले की जानकारी देते हुए गोविंदगढ़ थाना प्रभारी विनोद सांखला ने बताया कि पूजा (25) मंगलवार तड़के चार बजे अपने घर से निकली और करीब दो किलोमीटर दूर स्थित एक खेत में बने तालाब में अपनी दोनों बेटियों के साथ कूद गई।
थाना प्रभारी ने आगे बताया, 'इस घटना में पूजा और उसकी दोनों बेटियों-हर्षिता और चित्रांशी की मौत हो गई। जानकारी मिलने पर पुलिस पहुंची और शवों को तालाब से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए नजदीकी अस्पताल के मुर्दाघर में रखवा दिया।'
घटना के बारे में पुलिस को सूचना देने वाले खेत के मालिक रामकुमार सामोता ने बताया कि उन्हें कुछ आवाज सुनाई दी और जब वह मौके पर पहुंचे तो उन्हें तालाब में शव दिखाई दिए। थाना प्रभारी ने बताया कि आत्महत्या के कारणों का पता नहीं लग पाया है और मामले की जांच की जा रही है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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