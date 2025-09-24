राजस्थान के अलवर में दर्दनाक हादसा, डंपर से कुचलकर एक साथ 4 की मौत

राजस्थान में अलवर जिले के थानागाजी उपखंड के प्रतापगढ़ थाना क्षेत्र में बुधवार को डंपर की चपेट में आने से मोटर साइकिल पर सवार चार युवकों की मौत हो गई।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि समीपवरी मेजोड़ गांव के बाबूलाल, मोहित, नरसी और अशोक मोटर साइकिल से सुबह 8 बजे मजदूरी पर जा रहे थे। तभी कबराला की ढाणी के समीप पत्थरों से भरे एक डंपर ने मोटर साइकिल को टक्कर मार दी। इससे चारों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया।

इस घटना के बाद आस पास के ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गये और उन्होंने रास्ता अवरुद्ध करके आवागमन रोक दिया। सूचना के बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्हें समझाने का प्रयास किया।