राजस्थान के उदयपुर में बड़ा हादसा, 4 बच्चों की डूबने से मौत

Sat, 25 Oct 2025 10:57 PMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, उदयपुर, एएनआई
राजस्थान के उदयपुर में बड़ा हादसा हो गया है। यहां डबोक क्षेत्र में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई है। घटना शनिवार दोपहर 3 बजे के आसपास की बताई जा रही है जब उदयपुर कंट्रोल रूम की ओर से 5 बच्चों के डूबने की जानकारी दी गई। सूचना मिलते ही सिविल डिफेंस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और 4 बच्चों को पानी से बाहर निकाला। जानकारी के मुताबिक गांववालों ने भी इस काम में रेस्क्यू टीम की मौत की। हालांकि इन चारों बच्चों की मौत हो गई। इसके बाद टीम अगले एक घंटे तक पांचवे बच्चे की तलाश भी करती रही लेकिन फिर बाद में पता चला कि पानी में केवल 4 बच्चे की डूबे थे।

उदयपुर के सिविल डिफेंस टीम प्रभारी विपुल चौधरी ने कहा, आज दोपहर करीब 3 बजे हमें उदयपुर नियंत्रण कक्ष से सूचना मिली कि पांच बच्चे डूब गए हैं। हम तुरंत मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से चार बच्चों को पानी से निकालने में कामयाब रहे। हमें शक था कि एक बच्चा पानी के अंदर हो सकता है। हमने एक घंटे तक पानी के नीचे बहुत खोजबीन की। बाद में हमें बताया गया कि केवल चार बच्चे थे, पांच नहीं।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि बाठेड़ा की सराय स्थित पावर हाउस के पास बने एनिकट में दोपहर को जोगी बस्ती के रहने वाले कालबेलिया समाज के बच्चे नहाने के लिए उतरे और गहराई में जाने से चार बच्चे डूब गए। ग्रामीणों ने बच्चों के डूबते देखकर शोर मचाया। लोगों ने उन्हें एनिकट से बाहर निकाला, लेकिन तब तक सभी की मौत हो चुकी थी।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और राजस्थान नागरिक सुरक्षा विभाग का दल मौके पर पहुंचा। मृतकों की पहचान 6 साल के मनोहर, 8 साल की कोमल, 10 साल की पायल, 14 साल की सुमन के रूप में हुई है।

वार्ता से इनपुट

