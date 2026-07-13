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देश के लिए 3 लड़ाइयां लड़ीं, अब अपने लिए 'चौथा युद्ध' लड़ रहे 92 साल के रिटायर्ड कैप्टन चुन्नी लाल

By Subodh Kumar Mishra
लाइव हिन्दुस्तान, जैसलमेर
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देश के लिए तीन लड़ाइयां लड़ चुके 92 साल के रिटायर्ड ऑनरेरी कैप्टन चुन्नी लाल अब अपने लिए चौथी लड़ाई लड़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के रहने वाले पूर्व सैनिक राजस्थान में अपनी 25 बीघा खेती की जमीन बचाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी जमीन को धोखाधड़ी से बेच दिया गया है।

देश के लिए 3 लड़ाइयां लड़ीं, अब अपने लिए 'चौथा युद्ध' लड़ रहे 92 साल के रिटायर्ड कैप्टन चुन्नी लाल

देश के लिए तीन लड़ाइयां लड़ चुके एक पूर्व सैनिक ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उन्हें अपनी जमीन बचाने के लिए चौथी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। 92 साल के रिटायर्ड ऑनरेरी कैप्टन चुन्नी लाल राजस्थान के जैसलमेर जिले में अपनी 25 बीघा खेती की जमीन बचाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आरोप है कि यह जमीन उनकी जानकारी के बिना नकली कागजात का इस्तेमाल करके बेच दी गई और किसी और के नाम कर दी गई। चुन्नी लाल ने भारतीय सेना के लिए 1962, 1965 और 1971 की लड़ाइयां लड़ी थीं।

मोहनगढ़ में अलॉट की गई थी जमीन

एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के रहने वाले चुन्नी लाल पोंग डैम प्रोजेक्ट की वजह से विस्थापित हो गए थे और उन्हें 2002 में जैसलमेर के मोहनगढ़ इलाके में 25 बीघा खेती की जमीन अलॉट की गई थी। शुरुआती सालों में सिंचाई और दूसरी सुविधाओं की कमी के कारण वह अपने गृह राज्य लौट गए। शुरू में एक पड़ोसी ने जमीन की देखभाल की, लेकिन बाद में यह लंबे समय तक खाली पड़ी रही। हाल ही में जब उन्होंने अपनी जमीन के बारे में पता किया तो पता चला कि इसे किसी और आदमी के नाम पर ट्रांसफर कर दिया गया है।

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एफआईआर दर्ज कराई

पूर्व सैनिक ने आरोप लगाया कि 16 जून को सब-रजिस्ट्रार के ऑफिस में उनकी जगह दूसरा आदमी पहुंचा और सेल डीड (बिक्री विलेख) क्लीयर करवाई। चुन्नी लाल द्वारा इस मामले में दर्ज कराई गई एफआईआर के अनुसार, यह डीड एक नकली फोटो, जाली हस्ताक्षर, जाली आधार कार्ड और अन्य मनगढ़ंत दस्तावेजों के आधार पर तैयार की गई और जमीन का ट्रांसफर किया गया। जमीन का म्यूटेशन 22 जून को तहसील कार्यालय में दर्ज किया गया।

… तो यह धोखाधड़ी नहीं होती

कैप्टन लाल द्वारा अपनी संपत्ति हड़पने की साजिश का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद मोहनलाल, धन्नाराम, कर्णराम और ओमप्रकाश सहित चार व्यक्तियों के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि तीन युद्धों में सेवा करने के बाद उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें अपनी जमीन बचाने के लिए सरकारी कार्यालयों और पुलिस थानों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। उन्होंने दावा किया कि यदि पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान पहचान दस्तावेजों का ठीक से सत्यापन किया गया होता, तो यह कथित धोखाधड़ी नहीं होती।

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दिल के मरीज हैं

उनके बेटे मुल्तान सिंह ठाकुर ने इस कानूनी लड़ाई को अपने पिता के जीवन का चौथा युद्ध बताया। उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि पुलिस अधीक्षक ने उनके पिता को भरोसा दिलाया है कि उन्हें उनकी जमीन वापस मिल जाएगी। पिछले तीन दिनों से हम एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं। मेरे पिता की हालत इतनी खराब हो गई है कि उंगलियों के निशान देते समय भी उन्हें नींद आ रही थी। वे दिल के मरीज हैं फिर भी वे यह चौथी लड़ाई लड़ने के लिए डटे हुए हैं।

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शुरुआती जांच से पता चला है कि मोहनगढ़ में खेती की कई जमीनों के रिकॉर्ड अभी भी ऑफलाइन हैं। आशंका है कि लंबे समय से बाहर रहने वाले लोगों की जमीन को निशाना बनाया जा रहा है और प्रॉपर्टी का गैर-कानूनी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कथित तौर पर जाली दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। पुलिस अब धोखाधड़ी वाले रजिस्ट्रेशन और ऐसी साजिशों में शामिल लोगों की भूमिका का पता लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन से जुड़े दस्तावेजों, पहचान के रिकॉर्ड और रेवेन्यू से जुड़े कागजात की जांच कर रही है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

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