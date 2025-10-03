Former NSG commando part of 26/11 ops turns out to be drug kingpin arrested with 200 kg gaanja 26/11 ऑपरेशन में शामिल पूर्व NSG कमांडो निकला ड्रग्स गैंग का सरगना, 200 KG गांजा संग अरेस्ट, Rajasthan Hindi News - Hindustan
26/11 ऑपरेशन में शामिल पूर्व NSG कमांडो निकला ड्रग्स गैंग का सरगना, 200 KG गांजा संग अरेस्ट

 राजस्थान पुलिस ने 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) के ऑपरेशन में शामिल रहे एक पूर्व कमांडो बजरंग सिंह को गांजा तस्करी गैंग का सरगना होने के आरोप में गिरफ्तार किया है।

Praveen Sharma जयपुर, भाषाFri, 3 Oct 2025 05:40 AM
राजस्थान पुलिस ने 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) के ऑपरेशन में शामिल रहे एक पूर्व कमांडो बजरंग सिंह को गांजा तस्करी गैंग का सरगना होने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) विकास कुमार ने बताया कि बजरंग सिंह को बुधवार देर रात चुरू के रतनगढ़ से गिरफ्तार किया गया। वह कथित तौर पर तेलंगाना और ओडिशा से राजस्थान में गांजा तस्करी में संलिप्त था और उसके पास से 200 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया है।

आईजी ने बताया कि ड्रग्स तस्करी गैंग का सरगना राजस्थान के सीकर जिले का निवासी है और उस पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित था। उन्होंने बताया कि राजस्थान एटीएस और मादक पदार्थ निरोधक कार्यबल (एएनटीएफ) ने ‘ऑपरेशन गांजनेय’ को सफलतापूर्वक अंजाम दिया, जिसके परिणामस्वरूप बजरंग सिंह को गिरफ्तार किया गया।

आईजी ने बताया कि बजरंग सिंह को गिरफ्तार करने के लिए दो महीने तक अभियान चला और इस महत्वपूर्ण सुराग के आधार पर सफलता मिली कि वह हमेशा एक विश्वसनीय उड़िया रसोइये के साथ यात्रा करता था।

विकास कुमार ने कहा कि पुलिस को उम्मीद है कि इस गिरफ्तारी से ओडिशा और तेलंगाना से राजस्थान में बड़े पैमाने पर होने वाले अवैध मादक पदार्थ व्यापार पर अंकुश लगेगा।

उन्होंने बताया कि बजरंग सिंह 10वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी करने के बाद एनएसजी में शामिल हुआ था। वह 2008 में 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों का जवाब देने वाली कमांडो टीम का हिस्सा था।

अधिकारी ने बताया कि 2021 में रिटायर होने और उसके बाद राजनीति में नाकाम होने पर वह मादक पदार्थों की संगठित तस्करी में संलिप्त हो गया।