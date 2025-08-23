राजस्थान में 2 फॉरेस्ट ऑफिसर और एक ASI घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार, ACB ने रंगे हाथ पकड़ा

राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने घूस लेने के आरोप में 2 वन अधिकारी और एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है। वन अधिकारियों पर बिल पास करने की एवज में घूस लेने का आरोप है जबकि एएसआई एक मामले में मदद करने के लिए रिश्वत ले रहा था।

राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने घूस लेने के आरोप में 2 वन अधिकारी और एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है। वन अधिकारियों पर बिल पास करने की एवज में घूस लेने का आरोप है जबकि एएसआई एक मामले में मदद करने के लिए रिश्वत ले रहा था।

राजस्थान में एसीबी ने शनिवार को बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिलों में दो वन अधिकारी एवं एक सहायक पुलिस उपनिरीक्षक को रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार किया। ब्यूरो की अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि बांसवाड़ा जिले में वन रेंज डूंगरा (मुख्यालय सज्जनगढ) के क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम शांतिलाल चावला एवं वनपाल लाडजी गरासिया को बिल पास करने की एवज में 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया।

श्रीवास्तव ने बताया कि परिवादी ने एसीबी बांसवाडा को शिकायत की कि उसकी फर्म द्वारा वन रेंज में नर्सरी सुधारीकरण एवं अन्य मरम्मत कार्यों के बिल पास करने के लिए इन बिलों का 15 प्रतिशत कमीशन राशि 80 हजार रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है।

उन्होंने बताया कि शिकायत के बाद 22 अगस्त को रिश्वत की मांग का सत्यापन कराया गया। इसमें गरासिया ने परिवादी से बिलों का भुगतान करने से पहले रिश्वत की अग्रिम राशि 20 हजार रुपए चावला के लिए लेने के लिए सहमत हुआ। इस पर ब्यूरो टीम ने ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी लाडजी गरासिया को आरोपी शांतिलाल चावला के लिए 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

इसके बाद चावला को भी इस रिश्वत लेन-देन मामले में गिरफ्तार कर लिया गया।श्रीवास्तव ने बताया कि चावला के आवास और वन रेंज डूंगरा के परिसर में स्थित निवास एवं गरासिया के वन रेंज डूंगरा के परिसर में स्थित आवास की भी तलाशी जारी है।