विदेशियों को राजस्थान के इन इलाकों में जाने पर प्रतिबंध, अब लेनी होगी परमिशन; देखें लिस्ट
राजस्थान के सीमा वाले इलाकों को लेकर गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला किया है। सीम से सटे इलाकों में अब विदेशी नागरिकों के आने-जाने और वहां ठहरने पर प्रतिबंध रहेगा। अब इसके लिए प्रशासन से परमिशन लेना होगा।
केंद्र की नरेंद्री मोदी सरकार ने इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स ऑर्डर, 2025 में बदलाव किया है। इस संशोधन के तहत पाकिस्तान के साथ बॉर्डर साझा करने वाले राजस्थान के कुछ इलाकों को संरक्षित क्षेत्र की लिस्ट में शामिल किया गया है। अब इन क्षेत्रों में विदेशी नागरिकों के यात्रा करने और वहां ठहरने के लिए अनुमति लेने की जरूरत पड़ेगी। आइए जानते हैं इस लिस्ट में राजस्थान के किन इलाकों को शामिल किया गया है। हालांकि, कुछ इलाके ऐसे भी हैं, जहां पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए विदेशों नागरिकों को जाने की छूट दी गई है।
इन इलाकों में जाने के लिए लेनी होगी परमिशन
गुरुवार को गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, फलोदी और जालोर जिले की कई तहसीलों को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। इस लिस्ट में कुछ प्रमुख पर्यटक स्थलों और शहरों को शामिल नहीं किया गया है, उन्हें प्रतिबंध से छूट मिली हुई है। इनमें जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, सांचौर, श्रीगंगानगर, सूरतगढ़, फलोदी, बाप और पोखरण की शहर की सीमाएं शामिल हैं। इन जिलों के शहरी इलाकों में विदेशियों के आने जाने और उनके ठहरने के लिए किसी तरह के परमिशन की जरूरत नहीं होगी।
इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने जैसलमेर जिले के मशहूर पर्यटन स्थल अमरसागर, लोद्रवा, कुलधरा, बड़ा बाग, अकल, सम, उंडा और खुहड़ी जैसी जगहों पर जाने वाली सड़कों के दोनों तरफ 500 मीटर तक के इलाके को छूट के दायरे में रखा है, ताकि यहां पर्यटन गतिविधियां प्रभावित ना हों।
क्या हैं इसके मायने
इन प्रतिबंधों की वजह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई है। इसका सीधा सा मतलब है कि पाकिस्तान की सीमा से लगे संवेदनशील इलाकों में विदेशी नागरिकों पर निगरानी की जाएगी, लेकिन प्रमुख शहरों और पर्यटन स्थलों पर पहले की तरह ही आवाजाही चलती रहेगी। इस तरह अब विदेशी नागरिकों को इन इलाकों में घूमने और वहां ठहरने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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