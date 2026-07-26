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जयपुर के स्पा सेंटर में विदेशी युवतियां; 9 डिपोर्ट, किन देशों से कनेक्शन?

By Krishna Bihari Singh
भाषा, जयपुर
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जयपुर में वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी गैरकानूनी तरीके से रह रही 9 विदेशी महिलाओं को डिपोर्ट किया गया है। इनमें से अधिकांश विदेश महिलाओं को स्पा सेंटर से पकड़ा गया था। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Sex Racket
जयपुर में 9 विदेशी महिलाओं को उनके देश वापस डिपोर्ट किया गया है।

जयपुर में वीजा अवधि खत्म होने के बाद भी अवैध रूप से रह रही 9 विदेशी महिलाओं को उनके देशों के लिए डिपोर्ट कर दिया गया है। इनमें से अधिकांश महिलाओं को जयपुर के स्पा सेंटर से पकड़ा था। इस ऐक्शन के बाद जयपुर विदेशी रजिस्ट्रेशन कार्यालय के अधिकारी ने नागरिकों और होटल संचालकों से अपील की है कि वे किसी भी विदेशी को ठहराने से पहले उनके पासपोर्ट और वीजा की जांच जरूर करें।

किन देशों से ताल्लुक?

जयपुर शहर स्थित विदेशी रजिस्ट्रेशन कार्यालय के अधिकारी धर्मेन्द्र सागर ने बताया कि सभी विदेशी महिला नागरिक वीजा की वैध अवधि समाप्त होने के बाद भी गैरकानूनी तरीके से रह रही थीं। इन विदेशी महिलाओं में 5 थाईलैंड की जबकि 1-1 युगांडा, तंजानिया, नाइजीरिया और लाओस की हैं।

स्पा सेंटर से पकड़ी गई थीं अधिकांश महिलाएं

अधिकारी ने बताया कि जांच में सामने आया कि कई विदेशी नागरिक वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी निजी किराए के मकानों में रह रही थीं और अधिकांश महिलाओं को जयपुर शहर में संचालित स्पा सेंटर से पकड़ा गया था।

अनिवार्य रूप से सत्यापन करने की अपील

सागर ने आमजन, मकान मालिकों, होटल संचालकों, गेस्ट हाउस, होम-स्टे और अन्य आवास प्रदाताओं से किसी भी विदेशी नागरिक को ठहराने से पहले उसके पासपोर्ट और वीजा की वैधता का अनिवार्य रूप से सत्यापन करने की अपील की।

अवैध विदेशियों पर जारी रहेगा ऐक्शन

विदेशी पंजीकरण कार्यालय का कहना है कि वह विदेशी नागरिकों से संबंधित कानूनों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने और अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ अभियान जारी रखेगा।

चित्तौड़गढ़ में कराया जा रहा था गंदा काम

पिछले महीने में चित्तौड़गढ़ के कोतवाली थाना क्षेत्र में राजस्थान पुलिस ने एक होटल में चल रहे स्पा सेंटर की आड़ में विदेशी युवतियों से वेश्यावृत्ति कराने की घटना सामने आई थी। पुलिस ने इस मामले का भंडाफोड़ करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया था।

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ऐसे हुआ था भंडाफोड़

पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि ब्लू हेवन स्पा में लाइसेंस की आड़ में विदेशी युवतियों से देह व्यापार कराया जा रहा है। इस पर एक पुलिसकर्मी को एक नकली ग्राहक बना कर स्पा सेंटर भेजा गया था। इसके इशारे पर पुलिस टीम ने छापा मारा था।

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छुड़ाई गई थीं विदेश युवतियां

छापेमारी के दौरान स्पा संचालक राहुल मेघवाल को मौके से पकड़ा गया था। पुलिस ने उसके साथ एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। मौके से विदेशी युवतियों को मुक्त कराया गया है। पुलिस ने साफ किया था कि चित्तौड़गढ़ जिले में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे अवैध धंधों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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