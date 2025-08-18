five year old boy injured in attack by three stray dogs in Udaipur उदयपुर में आवारा कुत्तों का खौफ, 5 साल के बच्चे को जमीन पर घसीटा और काट कर घायल कर दिया, Rajasthan Hindi News - Hindustan
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़five year old boy injured in attack by three stray dogs in Udaipur

उदयपुर में आवारा कुत्तों का खौफ, 5 साल के बच्चे को जमीन पर घसीटा और काट कर घायल कर दिया

राजस्थान में घर के बाहर खेल रहे 5 साल के मासूम बच्चे पर आवारा कुत्तों ने हमला बोल दिया। कुत्ते बच्चे को जमीन पर पटककर उसे घसीटने लगे। कुत्तों ने उसे काट कर घायल कर दिया। बच्चे की चीखें सुनकर उसकी मां दौड़ी और कुत्तों को भगाकर उसे बचाया।

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, उदयपुरMon, 18 Aug 2025 05:51 PM
सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद देश भर में आवारा कुत्ते चर्चा के केंद्र में हैं। पशु प्रेमी जहां कोर्ट के आदेश के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं वहीं, कई लोग आदेश को सही ठहरा रहे हैं। इन सबके बीच आवारा कुत्तों का आतंक जारी है। राजस्थान के उदयपुर में 5 साल के एक बच्चे पर तीन आवारा कुत्तों ने एक साथ हमला बोल दिया। कुत्ते बच्चे को जमीन पर पटकर उसे घसीटने लगे और काट कर घायल कर दिया।

राजस्थान के उदयपुर जिले में आवारा कुत्तों के हमले में 5 साल का एक बच्चा घायल हो गया। पुलिस ने बताया कि यह घटना रविवार शाम को हुई जब घर के पास खेलते समय तीन कुत्तों ने बच्चे को नोच लिया। पुलिस ने बताया कि गौतम विहार कॉलोनी में अपने घर के बाहर खेल रहा बच्चा अचानक तीन आवारा कुत्तों के हमले में घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया।

सीसीटीवी फुटेज में कुत्तों को बच्चे को जमीन पर पटकते और घसीटते हुए दिखाया गया है। बच्चे की चीखें सुनकर उसकी मां दौड़ी और कुत्तों को भगाकर उसे बचाया। घायल बच्चे को तुरंत इलाज के लिए पास के अस्पताल ले जाया गया।

घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों ने शहर में आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों पर चिंता व्यक्त की है। दो महीने पहले इसी तरह की एक घटना में उदयपुर की एक अन्य आवासीय कॉलोनी में आवारा कुत्तों के एक समूह ने 8 साल के एक बच्चे पर हमला कर दिया था।