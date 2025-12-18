राजस्थान में गेस्ट हाउस में लगी आग; एक की मौत, दम घुटने के बाद 4 लोग अस्पताल में भर्ती
राजस्थान में एक गेस्ट हाउस में आग लगने से एक आदमी की मौत हो गई। इस घटना में दम घुटने से 4 लोग बीमार पड़ गए, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग लगने के बाद आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। आग लगने के बाद होटल प्रबंधन फरार हो गया। पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है।
राजस्थान के अलवर जिले के नीमराणा में हीरो चोक पर बने जय गेस्ट हाउस में देर रात अज्ञात कारणों से आग लग जाने से एक युवक की मौत हो गई जबकि चार लोगों के झुलसने की जानकारी सामने आई है। मामले की सूचना लगते ही नीमराणा पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया। दम घुटने से बीमार पड़े चार लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग लगने के बाद आसपास के लोगों में कोहराम मच गया।
नीमराणा डीएसपी चारुल गुप्ता में बताया की जापानी जॉन के पास बने जय गेस्ट हाउस में देर रात तीन बजे शार्ट शर्किट से आग लग गई। आग से पिंटू नाम के युवक की मौत हो गई, जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। चार लोगों का धुंए से दम घुट गया, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आग किस कारण लगी, इसके बारे के जांच की जा रही है। आग लगने की सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे।
जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगा
देर रात गेस्ट हाऊस में लगी आग के मामले में पुलिस जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगा की पूरा मामला क्या था । वहीं आग लगने के बाद होटल प्रबंधन मोके से फरार हो गया। उनकी तलाश में पुलिस जुट गई है।
दस साल पहले भी भीषण आग लगी थी
नीमराणा में करीब 10 साल पहले कस्बे में बने एक होटल में शार्ट शर्किट से आग लग गई थी। इसमें कई लोगों की जान चली गई थी जबकि कई लोग घायल हो गए थे। दस साल बाद फिर से नीमराणा में दूसरा हादसा हो गया।