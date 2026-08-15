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अलवर के औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, करोड़ों का नुकसान

By Mohammad Azam
लाइव हिन्दुस्तान, अलवर
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अलवर के औद्योगिक क्षेत्र में शनिवार सुबह एक फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। फैक्ट्री से उठती आग की लपटें और धुएं का गुबार काफी दूर तक दिखाई देने लगा।

अलवर की फैक्ट्री में भीषण आग
अलवर की फैक्ट्री में भीषण आग

अलवर के औद्योगिक क्षेत्र में शनिवार सुबह एक फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। फैक्ट्री से उठती आग की लपटें और धुएं का गुबार काफी दूर तक दिखाई देने लगा। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। करीब एक घंटे से दमकल की टीमें लगातार आग पर काबू पाने में जुटी हुई हैं। इस दौरान अनुमान लगाया जा रहा है कि फैक्ट्री का करोड़ों का नुकसान हुआ है।

देखते ही देखते फैल गई आग

जानकारी के अनुसार, औद्योगिक क्षेत्र में खंडेलवाल नमकीन कंपनी के पास स्थित एक फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। शुरुआती दौर में आग छोटी थी, लेकिन कुछ ही देर में आग तेजी से फैल गई। देखते ही देखते फैक्ट्री का बड़ा हिस्सा आग की चपेट में आ गया। आग की भयावहता को देखते हुए मौके पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। आसपास की फैक्ट्रियों में काम करने वाले कर्मचारियों और लोगों की भीड़ घटनास्थल के आसपास जमा हो गई।

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पानी डालने के बाद भी नहीं बुझी आग

घटना की सूचना दमकल विभाग और पुलिस प्रशासन को दी गई। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकलकर्मियों ने तत्काल आग बुझाने का अभियान शुरू किया। आग इतनी विकराल थी कि दमकलकर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। अलग-अलग दिशाओं से पानी की बौछार कर आग को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार पानी डालने के बावजूद आग पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका था।

इलाके में फैला धुएं का गुबार

फैक्ट्री में आग लगने के कारण आसपास के औद्योगिक क्षेत्र में भी लोगों की चिंता बढ़ गई। आग के कारण निकल रहे धुएं का गुबार आसपास के इलाकों तक पहुंच गया। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस और प्रशासन की टीमों ने भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों ने दमकल विभाग के कर्मचारियों से आग की स्थिति और राहत कार्यों की जानकारी ली।

करोड़ों का नुकसान

आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। आशंका जताई जा रही है कि आग शॉर्ट सर्किट या किसी अन्य तकनीकी कारण से लगी हो सकती है, हालांकि वास्तविक कारण जांच के बाद ही सामने आएगा। प्रशासन और पुलिस की ओर से मामले की जांच की जा रही है। दमकल विभाग की ओर से भी आग बुझाने के बाद फैक्ट्री का निरीक्षण किया जाएगा। फैक्ट्री में कितना सामान आग की चपेट में आया और कितने का नुकसान हुआ, इसकी भी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आग पूरी तरह बुझने के बाद ही नुकसान का आकलन किया जा सकेगा। फैक्ट्री में रखे सामान और मशीनरी को भी नुकसान पहुंचने की आशंका है।

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घटना के दौरान किसी व्यक्ति के हताहत होने की जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। हालांकि आग की भयावहता को देखते हुए प्रशासन की ओर से सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। आसपास मौजूद लोगों को घटनास्थल से दूर रहने के लिए कहा गया है, ताकि राहत और बचाव कार्य में किसी तरह की बाधा न आए।

दमकलकर्मी लगातार आग पर काबू पाने में जुटे हुए हैं। करीब एक घंटे से चल रहे प्रयासों के बावजूद आग की लपटें दिखाई दे रही हैं। दमकल विभाग की अतिरिक्त टीमें और वाहन भी आवश्यकता के अनुसार मौके पर लगाए जा रहे हैं। घटना के बाद औद्योगिक क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में लगातार होने वाली आग की घटनाओं को देखते हुए फैक्ट्रियों में अग्निशमन उपकरणों और सुरक्षा इंतजामों की नियमित जांच की आवश्यकता है।

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फिलहाल प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। दमकल विभाग की प्राथमिकता आग को पूरी तरह बुझाना और उसे आसपास की अन्य फैक्ट्रियों तक फैलने से रोकना है। आग पर काबू पाने के बाद ही घटना के कारण और वास्तविक नुकसान की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

रिपोर्ट हँसराज

Mohammad Azam

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संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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