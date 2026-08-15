अलवर के औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, करोड़ों का नुकसान

अलवर के औद्योगिक क्षेत्र में शनिवार सुबह एक फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। फैक्ट्री से उठती आग की लपटें और धुएं का गुबार काफी दूर तक दिखाई देने लगा।

अलवर के औद्योगिक क्षेत्र में शनिवार सुबह एक फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। फैक्ट्री से उठती आग की लपटें और धुएं का गुबार काफी दूर तक दिखाई देने लगा। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। करीब एक घंटे से दमकल की टीमें लगातार आग पर काबू पाने में जुटी हुई हैं। इस दौरान अनुमान लगाया जा रहा है कि फैक्ट्री का करोड़ों का नुकसान हुआ है।

देखते ही देखते फैल गई आग जानकारी के अनुसार, औद्योगिक क्षेत्र में खंडेलवाल नमकीन कंपनी के पास स्थित एक फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। शुरुआती दौर में आग छोटी थी, लेकिन कुछ ही देर में आग तेजी से फैल गई। देखते ही देखते फैक्ट्री का बड़ा हिस्सा आग की चपेट में आ गया। आग की भयावहता को देखते हुए मौके पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। आसपास की फैक्ट्रियों में काम करने वाले कर्मचारियों और लोगों की भीड़ घटनास्थल के आसपास जमा हो गई।

पानी डालने के बाद भी नहीं बुझी आग घटना की सूचना दमकल विभाग और पुलिस प्रशासन को दी गई। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकलकर्मियों ने तत्काल आग बुझाने का अभियान शुरू किया। आग इतनी विकराल थी कि दमकलकर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। अलग-अलग दिशाओं से पानी की बौछार कर आग को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार पानी डालने के बावजूद आग पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका था।

इलाके में फैला धुएं का गुबार फैक्ट्री में आग लगने के कारण आसपास के औद्योगिक क्षेत्र में भी लोगों की चिंता बढ़ गई। आग के कारण निकल रहे धुएं का गुबार आसपास के इलाकों तक पहुंच गया। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस और प्रशासन की टीमों ने भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों ने दमकल विभाग के कर्मचारियों से आग की स्थिति और राहत कार्यों की जानकारी ली।

करोड़ों का नुकसान आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। आशंका जताई जा रही है कि आग शॉर्ट सर्किट या किसी अन्य तकनीकी कारण से लगी हो सकती है, हालांकि वास्तविक कारण जांच के बाद ही सामने आएगा। प्रशासन और पुलिस की ओर से मामले की जांच की जा रही है। दमकल विभाग की ओर से भी आग बुझाने के बाद फैक्ट्री का निरीक्षण किया जाएगा। फैक्ट्री में कितना सामान आग की चपेट में आया और कितने का नुकसान हुआ, इसकी भी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आग पूरी तरह बुझने के बाद ही नुकसान का आकलन किया जा सकेगा। फैक्ट्री में रखे सामान और मशीनरी को भी नुकसान पहुंचने की आशंका है।

घटना के दौरान किसी व्यक्ति के हताहत होने की जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। हालांकि आग की भयावहता को देखते हुए प्रशासन की ओर से सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। आसपास मौजूद लोगों को घटनास्थल से दूर रहने के लिए कहा गया है, ताकि राहत और बचाव कार्य में किसी तरह की बाधा न आए।

दमकलकर्मी लगातार आग पर काबू पाने में जुटे हुए हैं। करीब एक घंटे से चल रहे प्रयासों के बावजूद आग की लपटें दिखाई दे रही हैं। दमकल विभाग की अतिरिक्त टीमें और वाहन भी आवश्यकता के अनुसार मौके पर लगाए जा रहे हैं। घटना के बाद औद्योगिक क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में लगातार होने वाली आग की घटनाओं को देखते हुए फैक्ट्रियों में अग्निशमन उपकरणों और सुरक्षा इंतजामों की नियमित जांच की आवश्यकता है।

फिलहाल प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। दमकल विभाग की प्राथमिकता आग को पूरी तरह बुझाना और उसे आसपास की अन्य फैक्ट्रियों तक फैलने से रोकना है। आग पर काबू पाने के बाद ही घटना के कारण और वास्तविक नुकसान की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।