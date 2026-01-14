वायरल CLAT टॉपर गीताली को लेकर खड़ा हुआ विवाद, कोचिंग ने 'टॉपरैंकर्स' पर कराई FIR; क्या है पूरा मामला

संक्षेप: बीते दिनों क्लैट 2026 का रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद देशभर में टॉप करने वाली गीताली गुप्ता का रिएक्शन वायरल हुआ था। अब गीताली का नाम विवादों में भी आ गया है।

बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था। वायरल वीडियो दीपाली गुप्ता का था। दीपाली ने क्लैट में पूरे देश में टॉप किया था। अब उनका नाम विवादों में भी आ गया है। देश की सबसे बड़ी लॉ प्रवेश परीक्षा CLAT 2026 के नतीजों के बाद सामने आया विवाद अब कानूनी मोड़ ले चुका है। क्लैट 2026 में ऑल इंडिया रैंक-1 (AIR-1) लाने वाली छात्रा के बयान को लेकर लीगलऐज (टॉपरैंकर्स) से जुड़े लोगों के खिलाफ जोधपुर के शास्त्री नगर थाना में एफआईआर दर्ज की गई है।

क्या है पूरा मामला एफआईआर के अनुसार, शिकायत लॉ प्रेप टूटोरियल की ओर से दर्ज कराई गई है। आरोप है कि पूरे देश में टॉप करने वाली छात्रा पर दबाव डालकर एक वीडियो रिकॉर्ड कराया गया, जिसमें उससे यह कहलवाया गया कि उसने लॉ प्रेप टूटोरियल से पढ़ाई नहीं की थी।

शिकायत में कहा गया है कि छात्रा ने लॉ प्रेप टूटोरियल की ऑनलाइन क्लैट कोचिंग ओजी बैच में पढ़ाई की थी। इसके अलावा, छात्रा द्वारा लॉ प्रेप के मॉक टेस्ट, स्टडी मटीरियल और अन्य शैक्षणिक संसाधनों के उपयोग का भी दावा किया गया है। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से छात्रा और उसके परिवार पर दबाव बनाकर उससे विपरीत बयान दिलवाया गया, जिसका उपयोग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर प्रचार और विज्ञापन के रूप में किया गया।