हवा महल से BJP विधायक बालमुकुंद आचार्य पर FIR, भड़काऊ भाषण देने का आरोप
राजस्थान की हवा महल विधानसभा सीट से विधायक बालमुकुंद आचार्य पर भड़काऊ बयान देने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर आरोप है कि भड़काऊ भाषण देने के साथ ही न्यायिक अधिकारी को भी धमकाया था।
राजस्थान की हवा महल विधानसभा सीट से विधायक बालमुकुंद आचार्य पर भड़काऊ बयान देने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर आरोप है कि भड़काऊ भाषण देने के साथ ही न्यायिक अधिकारी को भी धमकाया था। गालता गेट पुलिस थाने में याकूब खान नाम के वकील ने कोर्ट में शिकायत की थी, जिसके बाद बालमुकुंद आचार्य पर एफआईआर दर्ज की गई है।
2025 का है मामला
शिकायत के अनुसार, 10 दिसंबर 2025 को आचार्य अपने समर्थकों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जयपुर के बास बदनपुरा स्थित मीना कॉलोनी गए थे। आरोप है कि इस दौरान उन्होंने शिकायतकर्ता के चचेरे भाई मोहम्मद आरिफ के घर के पास धमकियां दीं। आरिफ न्यायिक अधिकारी हैं और जयपुर से बाहर तैनात हैं। शिकायतकर्ता का आरोप है कि आचार्य ने हिंदुओं के इलाका छोड़ने और मुसलमानों द्वारा घर खरीदने व मरम्मत कराने को लेकर ऐसी बातें कहीं, जिनका मकसद दोनों समुदायों के बीच नफरत पैदा करना था।
कोर्ट के आदेश पर हुई थी एफआईआर
अधिवक्ता खान के मुताबिक, आचार्य चाहते थे कि आरिफ अपनी संपत्ति बेचकर कहीं और चले जाएं। उन्होंने दावा किया कि विधायक की ये हरकतें आरिफ के घर पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई हैं। खान ने बताया कि दिसंबर 2025 में पुलिस से संपर्क करने के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं की गई, जिसके बाद उन्होंने अदालत का रुख किया।
गलता गेट थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार ने शुक्रवार को बताया कि अदालत के निर्देश पर आपराधिक साजिश, दुश्मनी को बढ़ावा देने, राष्ट्रीय एकता के खिलाफ बयान देने, धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर आहत करने और आपराधिक धमकी देने से जुड़ी धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि मामले में मौजूदा विधायक के शामिल होने के कारण जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है।
मां-बहन की हत्या के बाद कर लिया सुसाइड
जयपुर शहर में शुक्रवार को एक घर से परिवार के तीन सदस्यों के शव पाए गए। पुलिस को संदेह है कि परिवार के युवक ने अपनी मां व बहन की कथित तौर पर हत्या करने के बाद आत्महत्या कर ली। मामले की जांच की जा रही है। पुलिस के अनुसार घटना भट्टा बस्ती थाना इलाके के रामनगर की है जहां पुलिस को एक घर में महिला व उसके बेटा-बेटी के शव मिले। घटना संभवत: बृहस्पतिवार को किसी समय हुई लेकिन पुलिस को इसकी जानकारी शुक्रवार सुबह मिली।
पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि मृतकों की पहचान पहचान सरोज देवी (50), उनकी बेटी शिवांगी (25) और बेटे लक्की (27) के रूप में हुई है। अतिरिक्त उपायुक्त (उत्तर) बजरंग सिंह ने बताया कि शुरुआती जांच से पता चलता है कि लकी अपनी मां और बहन के बीच अक्सर होने वाले झगड़ों से परेशान था।
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