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मदरसा में छात्राओं से साफ करवाया सेप्टिक टैंक, जहरीली गैस से एक की मौत; 13 बीमार

By Mohit
लाइव हिन्दुस्तान, डीग
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राजस्थान के गोपालगढ़ में छात्राओं से सेप्टिक टैंक की सफाई कराई गई। इस दौरान जहरीली गैस से एक की मौत हो गई। कई बेहोश मदरसा प्रबंधन पर FIR दर्ज कर ली गई है। हालत गंभीर होने पर अलवर किया रैफर किया गया।

मदरसा में छात्राओं से साफ करवाया सेप्टिक टैंक, जहरीली गैस से एक की मौत; 13 बीमार

राजस्थान के डीग जिले के गोपालगढ़ थाना क्षेत्र के मील गांव स्थित एक मदरसे में शुक्रवार को मानवता को झकझोर देने वाला मामला सामने आया। आरोप है कि मदरसा प्रबंधन ने छात्राओं से ही छात्रावास के सेप्टिक टैंक की सफाई करवाई। सफाई के दौरान लकड़ी की सीढ़ी टूटने से कई छात्राएं टैंक में जा गिरीं और जहरीली गैस और मलबे की चपेट में आ गईं। इस दर्दनाक हादसे में 16 वर्षीय छात्रा रोहिन की मौत हो गई, जबकि एक दर्जन से अधिक छात्राएं गंभीर रूप से बीमार हो गईं। सभी को इलाज के लिए अलवर में भर्ती कराया गया जहां उनका इलाज चल रहा है।

डीग पुलिस अधीक्षक गोपीनाथ कांबले ने बताया कि मदरसे में करीब 5 हजार छात्र-छात्राएं पढ़ाई करते हैं, जिनमें लगभग 1500 छात्राएं गर्ल्स हॉस्टल में रहती हैं। हॉस्टल का सेप्टिक टैंक पिछले 15 दिनों से बंद था। जिसे साफ कराया गया था। आरोप है कि इसे नीचे से साफ कराने के लिए किसी प्रशिक्षित सफाईकर्मी को बुलाने के बजाय छात्राओं को ही टैंक में उतार दिया गया।

छात्रा की मौके पर मौत हो गई

इसी दौरान लकड़ी की सीढ़ी टूट गई और एक के बाद एक करीब 15 छात्राएं टैंक में गिर गईं। जहरीली गैस और मलबे के कारण सभी की हालत बिगड़ गई। एक छात्रा की मौके पर मौत हो गई, जबकि अन्य को बेहोशी की हालत में बाहर निकाला गया। पुलिस अधीक्षक कमले ने बताया कि सबसे पहले सूचना थानेदार सीकरी को मिली थी। उसके बाद गोपालगढ़ थाना प्रभारी को सूचना दी गई सूचना के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कामां सहित पुलिस अधिकारियों को मौके पर भेजा गया।

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नौ लड़कियों को छुट्टी दे दी

अलवर पुलिस अधीक्षक ने बताया की डीग के गोपालगढ़ में हुए हादसे में 13 लड़कियों को अलवर के लिए रेफर किया गया है। जहां सभी का इलाज किया गया। नौ लड़कियों को छुट्टी दे दी गई है। सब की स्थिति सामान्य है। उन्होंने बताया कि शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि इसमें मदरसा प्रबंधन की लापरवाही सबसे ज्यादा रही। इसलिए गोपालगढ़ पुलिस थाना प्रभारी द्वारा मदरसा प्रबंधन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है।

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कलेक्टर-एसपी ने संभाला मोर्चा

हादसे की सूचना मिलते ही जिला कलेक्टर मयंक मनीष अग्रवाल और एसपी गोपीनाथ कांबले भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने राहत और बचाव के काम का जायजा लिया और घायलों को तत्काल अस्पताल भिजवाया। पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

परिजनों का आरोप - हमें कभी नहीं बताया जाता था

अलवर के निजी अस्पताल सानिया हॉस्पिटल में भर्ती छात्राओं के परिजनों ने मदरसा प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उन्हें कभी यह जानकारी नहीं दी गई कि उनकी बेटियों से इस तरह के खतरनाक काम कराए जाते हैं। हरियाणा के नूंह निवासी कमाल ने बताया कि उनकी बेटी पिछले आठ वर्षों से मदरसे में पढ़ रही है। उन्हें कभी यह नहीं बताया गया कि छात्राओं से सेप्टिक टैंक साफ कराया जाता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि हॉस्टल में सुविधाओं का अभाव है और शिकायतों पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। एक अन्य अभिभावक मुस्ताक ने कहा कि उन्हें घटना की जानकारी मदरसा प्रबंधन ने नहीं बल्कि सोशल मीडिया और पुलिस के माध्यम से मिली।

घायल छात्रा ने बताई पूरी घटना

अस्पताल में भर्ती छात्रा हनसीरा ने बताया कि टैंक का पानी निकाल दिया गया था, लेकिन नीचे कपड़े और गंदगी फंसी हुई थी। उसे हटाने के लिए छात्राओं को नीचे उतारा गया। एक छात्रा का पैर फिसल गया और फिर उसे बचाने के प्रयास में अन्य छात्राएं भी टैंक में गिरती चली गईं। इसी दौरान भगदड़ और दबने से एक छात्रा की मौत हो गई।

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अस्पताल में इलाज जारी

घायल छात्राओं का अलवर में इलाज चल रहा है। शुरुआत में सभी को आईसीयू में भर्ती किया गया था। हालत में सुधार होने पर कई छात्राओं को सामान्य वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। अस्पताल प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से मीडिया और बाहरी लोगों की मुलाकात पर रोक लगा दी।

मृतका की पहचान

मृतक छात्रा की पहचान रोहिन (16 वर्ष) पुत्री अब्दुल वहीद, निवासी साकरस खेड़ी, फिरोजपुर (हरियाणा) के रूप में हुई है।

जांच के घेरे में मदरसा प्रबंधन

इस हादसे ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर छात्राओं से सेप्टिक टैंक जैसी खतरनाक सफाई क्यों कराई गई? सुरक्षा उपकरण क्यों उपलब्ध नहीं कराए गए? घटना के बाद परिजनों और प्रशासन को तत्काल सूचना क्यों नहीं दी गई? डीग पुलिस ने मदरसा प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि घटना में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह हादसा प्रदेशभर में चर्चा का विषय बन गया है और छात्राओं की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।

रिपोर्ट - हंसराज

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