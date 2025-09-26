2 साल के बेटे को किया कमरे में बंद, फिर दीवार पर सिर पटक-पटकर कर डाली हत्या; अलवर में पिता की हैवानियत

राजस्थान के अलवर जिले के तिजारा कस्बे से एक दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। एक कलयुगी पिता ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए अपने ही मासूम बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी और फिर खुद पिता ने कुल्हाड़ी से अपने ऊपर हमला कर खुद को घायल कर लिया ।

घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। मोके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। साथ ही एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया है । तिजारा डीएसपी शिवराज ने बताया कि फोन के जरिये सूचना मिली की क्षेत्र में एक पिता ने दो साल के बेटे की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी है। इस पर पुलिस की टीम रामनगर गांव स्थित घटनास्थल पर पहुंची। यहां सामने आया कि मृतक बच्चे अरहान का पिता शाजिद एक गुस्सैल किस्म का व्यक्ति है।

पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि शाजिद ने अपने बेटे को एक कमरे में बंद कर लिया और वहां उसके सिर को दीवार से बार-बार पटक कर उसकी निर्मम हत्या कर दी। फिर शाजिद ने कुल्हाड़ी से अपने ऊपर वार कर खुद को घायल कर लिया> पुलिस ने आरोपी को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। आरोपी की हालत गंभीर होने पर जयपुर रेफर कर दिया गया है। पुलिस का मानना है कि आरोपी से पूछताछ उसकी स्थिति सामान्य होने के बाद ही की जा सकेगी, जिससे हत्या के पीछे की असली वजह सामने आ सके। बताया जा रहा है कि शाजिद पहले भी कई बार अपने गुस्से और हिंसक व्यवहार के कारण एक व्यक्ति को मामूली बात पर गंभीर रूप से घायल कर चुका है