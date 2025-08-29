पति से पहले ससुर और देवर बनाते हैं संबंध; राजस्थान को लेकर वायरल दावे का पुलिस ने बताया सच

राजस्थान के एक इलाके में रस्म है कि शादी के बाद पहले ससुर, देवर और फिर पति संबंध बनाता है। ऐसा दावा करते हुए एक लड़की सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। अब राजस्थान पुलिस ने इस दावे को को लेकर सच सामने रखी है।

राजस्थान के एक इलाके में रस्म है कि शादी के बाद पहले ससुर, देवर और फिर पति संबंध बनाता है। ऐसा दावा करते हुए एक लड़की सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। अब राजस्थान पुलिस ने इस दावे का खंडन किया है। पुलिस ने यह भी कहा कि इस तरह का भ्रामक दावा करना दंडनीय अपराध है।

दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें एक लड़की कहती है, 'राजस्थान में एक जगह है, मैं जगह का नाम नहीं बताऊंगी। वहां बकायदा एक रस्म होती है, कि शादी के बाद पहले आपका ससुर आएगा, फिर देवर आएगा और फिर आपका पति आएगा। जो पहला बच्चा होगा वह गिराना है। आज भी यह रस्म है।' लाइव हिन्दुस्तान के पड़ताल करने पर पता चला कि एक एक इंटरव्यू का हिस्सा है जिसे फेसबुक पर 31 मई को अपलोड किया गया था। इसमें बताया गया कि रशिका तिवारी एक वकील हैं और पारिवारिक विवादों के केस लड़ती हैं।

वीडियो वायरल होने के बाद इस पर बहस छिड़ गई। कई लोग एक दूसरे से ऐसी किसी रस्म की जानकारी को लेकर सवाल करने लगे तो कुछ लोगों ने इसे गलत बताते हुए राजस्थान पुलिस को टैग करके कार्रवाई की मांग की। वीडियो को बहुत अधिक वायरल होते देख राजस्थान पुलिस ने इसकी सच्चाई बताई।