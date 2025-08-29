पति से पहले ससुर और देवर बनाते हैं संबंध; राजस्थान को लेकर वायरल दावे का पुलिस ने बताया सच
राजस्थान के एक इलाके में रस्म है कि शादी के बाद पहले ससुर, देवर और फिर पति संबंध बनाता है। ऐसा दावा करते हुए एक लड़की सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। अब राजस्थान पुलिस ने इस दावे को को लेकर सच सामने रखी है।
दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें एक लड़की कहती है, 'राजस्थान में एक जगह है, मैं जगह का नाम नहीं बताऊंगी। वहां बकायदा एक रस्म होती है, कि शादी के बाद पहले आपका ससुर आएगा, फिर देवर आएगा और फिर आपका पति आएगा। जो पहला बच्चा होगा वह गिराना है। आज भी यह रस्म है।' लाइव हिन्दुस्तान के पड़ताल करने पर पता चला कि एक एक इंटरव्यू का हिस्सा है जिसे फेसबुक पर 31 मई को अपलोड किया गया था। इसमें बताया गया कि रशिका तिवारी एक वकील हैं और पारिवारिक विवादों के केस लड़ती हैं।
वीडियो वायरल होने के बाद इस पर बहस छिड़ गई। कई लोग एक दूसरे से ऐसी किसी रस्म की जानकारी को लेकर सवाल करने लगे तो कुछ लोगों ने इसे गलत बताते हुए राजस्थान पुलिस को टैग करके कार्रवाई की मांग की। वीडियो को बहुत अधिक वायरल होते देख राजस्थान पुलिस ने इसकी सच्चाई बताई।
राजस्थान पुलिस ने एक्स पर लिखा, 'सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक युवती दावा कर रही है कि 'राजस्थान में एक परंपरा के तहत शादी के बाद पहले ससुर, फिर देवर और फिर पति का संबंध होता है और जो पहला बच्चा होगा उसे गिरा दिया जाता है।' राजस्थान में ऐसी कोई परंपरा या रस्म नहीं है। यह दावा पूर्णतः फर्जी, झूठा और भ्रामक है। आप सभी से निवेदन है कि ऐसी फर्जी खबरों और अफवाहों पर ध्यान न दें। फेक न्यूज प्रसारित करना कानूनन दंडनीय है।'