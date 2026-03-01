Hindustan Hindi News
भीलवाड़ा में बेकाबू कार पुल से गिरी, पिता-पुत्र की मौत, परिवार के 4 अन्य सदस्य घायल

Mar 01, 2026 09:56 pm ISTRatan Gupta भाषा, जयपुर
राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर रविवार को तेज रफ्तार एक वैन बेकाबू होकर पुल से नीचे जा गिरी। इसमें सवार पिता-पुत्र की मौत हो गई और परिवार के चार अन्य सदस्य घायल हो गए।

राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर रविवार को तेज रफ्तार एक वैन बेकाबू होकर पुल से नीचे जा गिरी। इसमें सवार पिता-पुत्र की मौत हो गई और परिवार के चार अन्य सदस्य घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी देते हुए बताया- हादसा गुलाबपुरा थाना क्षेत्र में विजय गोशाला के पास हुआ।

मंदिर दर्शन करके लौट रहा था परिवार

गुलाबपुरा थाना प्रभारी संजय गुर्जर ने बताया कि टोंक जिले के लाम्बा हरिसिंह कस्बा निवासी नौरत जांगिड़ (50) रविवार सुबह अपने परिवार के साथ चित्तौड़गढ़ के सांवलिया सेठ मंदिर के दर्शन कर लौट रहे थे तभी दोपहर में विजय गोशाला के सामने उनकी वैन बेकाबू होकर पुल से नीचे गिर गई।

उन्होंने बताया कि पुलिस ने स्थानीय लोगों की सहायता से घायलों को वाहन से बाहर निकाला। गुर्जर ने बताया कि सभी को पहले विजयनगर अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल रेफर किया गया।

मृतकों-घायलों की पहचान

उन्होंने बताया कि उपचार के दौरान चिकित्सकों ने नौरत और उनके पुत्र एवं वैन चालक कालू जांगिड़ (25) को मृत घोषित कर दिया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि दुर्घटना में इन्द्रा, यश(छह), कोमल (28) और गौरव (11) गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में उपचार जारी है।

