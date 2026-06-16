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राजस्थान में किसानों ने किया रेलवे ट्रैक जाम, किस मांग को लेकर विरोध-प्रदर्शन करने पटरी पर उतरे

Sourabh Jain पीटीआई, सवाई-माधोपुर, राजस्थान
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विरोध-प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए और स्थिति को शांत करने के लिए प्रदर्शनकारियों से बातचीत शुरू की। पुलिस अधिकारी ने बताया कि व्यस्त रेल मार्ग पर कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए पर्याप्त बल तैनात किया गया था।

राजस्थान में किसानों ने किया रेलवे ट्रैक जाम, किस मांग को लेकर विरोध-प्रदर्शन करने पटरी पर उतरे

राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में पानी की मांग को लेकर मंगलवार को बड़ी संख्या में किसानों ने रेलवे ट्रैक पर जमा होकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने यहां खांडीप रेलवे स्टेशन के पास दिल्ली-मुंबई रेलवे ट्रैक पर खड़े होकर और उसे अवरुद्ध करते हुए अपना विरोध जताया। हालांकि रेलवे का कहना है कि इसके बावजूद इस ट्रैक पर ट्रेनों की आवाजाही में कोई रुकावट नहीं आई।

इसकी वजह बताते हुए अधिकारियों ने कहा कि क्योंकि जितने समय किसान रेलवे ट्रैक पर रहे, वह किसी ट्रेन के गुजरने का समय नहीं था।। प्रदर्शनकारी किसानों की प्रमुख मांग पंचना बांध से नहरों में पानी छोड़ने को लेकर थी। इस मौके पर प्रशासन ने कड़े सुरक्षा-इंतजाम किए थे, और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात था, जो किसानों की गतिविधियों पर नजर रख रहा था।

बुवाई के लिए की पानी छोड़ने की मांग

इस बारे में जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि किसान दोपहर में सवाई माधोपुर जिले में जमा हुए और आने वाली खरीफ फसल की बुवाई के लिए कमांड एरिया में तुरंत पानी छोड़ने की मांग की। पुलिस के अनुसार, प्रदर्शनकारियों ने रेलवे गेट को बंद होने से रोका और लगभग डेढ़ घंटे तक ट्रैक पार करते रहे, जिससे सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को लेकर चिंता पैदा हो गई।

सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को शांत करने के लिए प्रदर्शनकारियों से बातचीत शुरू की। पुलिस ने बताया कि व्यस्त रेल मार्ग पर कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए पर्याप्त बल तैनात किया गया था।

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ट्रेनों की आवाजाही में नहीं आई कोई रुकावट


हालांकि अधिकारियों का कहना है कि इस विरोध प्रदर्शन के दौरान ट्रेनों की आवाजाही में कोई रुकावट नहीं आई क्योंकि उस समय उस सेक्शन से कोई ट्रेन नहीं गुजरी थी। उन्होंने बताया कि स्थिति नियंत्रण में आने के बाद बाद में एक एक्सप्रेस ट्रेन आसानी से उस रास्ते से गुजर गई। इसके अलावा यह भी बताया जा रहा है कि पूर्वी राजस्थान के सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, धौलपुर, भरतपुर और अलवर के कई गांव विभिन्न परियोजनाओं के नाम पर विस्थापन की आशंका से भी परेशान हैं।

आसपास के दो प्रमुख गांवों से बड़ी संख्या में आए प्रदर्शनकारी

इस विरोध प्रदर्शन में महास्वा और रैला जैसे आस-पास के गांवों से आए प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में शामिल हुए, इसके साथ ही उन्होंने इस बात की चेतावनी दी कि अगर जल्द ही नहर से पानी नहीं छोड़ा गया तो वे अपना आंदोलन तेज कर देंगे।

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पुलिस बोली- स्थिति नियंत्रण में है, आगे की जांच जारी

पुलिस ने कहा कि स्थिति अब नियंत्रण में है और उस पर नजर रखी जा रही है। उधर प्रदेश की राजधानी जयपुर में भी मंगलवार को पानी का संकट उस वक्त गहरा गया, जब सरकारी टैंकर संचालकों ने भुगतान नहीं मिलने के विरोध में पानी की आपूर्ति बंद कर दी। इस दौरान टैंकर चालकों ने अपने वाहन सड़क पर एक कतार में खड़े कर दिए हैं, जिससे जलसंकट वाले शहर के कई इलाकों में लोगों को पानी के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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