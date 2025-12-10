राजस्थान में एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर किसानों ने की आगजनी और तोड़फोड़, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले

संक्षेप: प्रदर्शन ने हिंसक रूप धारण कर लिया है। किसानों ने फैक्ट्री समेत कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया है। इसके अलावा गाड़ियों और जेसीबी मशीन में तोड़फोड़ करने का मामला भी सामने आया है।

राजस्थान के हनुमानगढ़ से एथेनॉल फैक्ट्री में निर्माण मामले को लेकर किसानों का हिंसक विरोध प्रदर्शन सामने आया है। किसानों ने फैक्ट्री समेत कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया है। इसके अलावा गाड़ियों और जेसीबी मशीन में तोड़फोड़ करने का मामला भी सामने आया है। पुलिस ने उग्र हो चुके किसानों को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। इसके अलावा भीड़ को भगाने के लिए लाठी चार्ज भी की गई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

हनुमानगढ़ के टिब्बी में करीब 450 करोड़ रुपयों की लागत से एथेनॉल की फैक्ट्री बन रही है। इसके निर्माण कार्य को लेकर लंबे समय से किसानों और स्थानीय लोगों द्वारा आपत्ति दर्ज की जा रही है। आज दिन में किसानों ने महापंचायत की थी। इसके बाद ट्रैक्टर पर बैठकर फैक्ट्री की तरफ पहुंचे थे। लेकिन, इस बीच वहां तैनात सुरक्षा बल ने उन्हें रोकने की कोशिश की और मामला तनाव में बदल गया। आमने सामने के टकराव में काफी गाड़ियां आग की भेंट चढ़ गईं। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस विधायक अभिमन्यु पूनिया को भी चोटें आई हैं।