जैसलमेर में हिरण का शिकार रोकने पर किसान की बेरहमी से हत्या, गुस्साए ग्रामीणों ने दुकान में लगा दी आग

राजस्थान के जैसलमेर जिले के डांगरी गांव में हिरण का शिकार करने से रोकने पर शिकारियों ने किसान पर धारदार हथियारों से जानलेवा हमला किया। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया और एक दुकान को आग लगा दी। इस घटना को लेकर पुलिस ने तीन आरोपियों को पकड़ा है। इलाके में तनाव फैल गया है।

जैसलमेर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) अभिषेक शिवहरे ने बताया कि घटना मंगलवार रात डांगरी गांव में उस समय हुई जब 50 वर्षीय किसान खेत सिंह अपने खेत में सो रहे थे। पुलिस के अनुसार तीन शिकारियों लाडू खान, आलम खान और खेते खान ने हिरण का शिकार करने से रोकने पर किसान पर हमला कर दिया।

अधिकारी ने बताया कि किसान रात भर घायल अवस्था में पड़ा रहा और इस घटना का पता सुबह तब चला जब कुछ किसानों ने उसे घायल अवस्था में देखा और फतेहगढ़ के एक अस्पताल में भर्ती कराया। अधिकारी ने बताया कि हालत गंभीर होने के कारण किसान को फतेहगढ़ से बाड़मेर रेफर कर दिया गया जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई।