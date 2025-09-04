Farmer brutally murdered in Jaisalmer for stopping deer hunting angry villagers set shop on fire जैसलमेर में हिरण का शिकार रोकने पर किसान की बेरहमी से हत्या, गुस्साए ग्रामीणों ने दुकान में लगा दी आग, Rajasthan Hindi News - Hindustan
जैसलमेर में हिरण का शिकार रोकने पर किसान की बेरहमी से हत्या, गुस्साए ग्रामीणों ने दुकान में लगा दी आग

राजस्थान के जैसलमेर जिले के डांगरी गांव में हिरण का शिकार करने से रोकने पर शिकारियों ने किसान पर धारदार हथियारों से जानलेवा हमला किया। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया और एक दुकान को आग लगा दी।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जैसलमेरThu, 4 Sep 2025 07:03 PM
राजस्थान के जैसलमेर जिले के डांगरी गांव में हिरण का शिकार करने से रोकने पर शिकारियों ने किसान पर धारदार हथियारों से जानलेवा हमला किया। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया और एक दुकान को आग लगा दी। इस घटना को लेकर पुलिस ने तीन आरोपियों को पकड़ा है। इलाके में तनाव फैल गया है।

जैसलमेर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) अभिषेक शिवहरे ने बताया कि घटना मंगलवार रात डांगरी गांव में उस समय हुई जब 50 वर्षीय किसान खेत सिंह अपने खेत में सो रहे थे। पुलिस के अनुसार तीन शिकारियों लाडू खान, आलम खान और खेते खान ने हिरण का शिकार करने से रोकने पर किसान पर हमला कर दिया।

अधिकारी ने बताया कि किसान रात भर घायल अवस्था में पड़ा रहा और इस घटना का पता सुबह तब चला जब कुछ किसानों ने उसे घायल अवस्था में देखा और फतेहगढ़ के एक अस्पताल में भर्ती कराया। अधिकारी ने बताया कि हालत गंभीर होने के कारण किसान को फतेहगढ़ से बाड़मेर रेफर कर दिया गया जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई।

घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने एक आरोपी की टायर-ट्यूब की दुकान में आग लगा दी। एसपी ने बताया कि तनाव को देखते हुए मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और स्थिति नियंत्रण में है। एसपी ने बताया कि प्रथम दृष्टया हत्या का कारण किसान द्वारा हिरण के शिकार पर आपत्ति जताना प्रतीत होता है। आगे की जांच जारी है। अधिकारी ने बताया कि ग्रामीणों को अपने घरों में रहने को कहा गया है। फिलहाल, बाहरी लोगों का गांव में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है।