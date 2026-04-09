मंडी में फसल का कम रेट सुन किसान को आया हार्ट अटैक, तुरंत हो गई मौत; 8 लाख का था कर्ज
कोटा में एक किसान मंडी में गेहूं बेचने गया था। गेहूं बेचने के दौरान जब फसल का रेट कम सुना तो किसान को हार्ट अटैक आ गया। इस दौरान उसकी मौत हो गई।
एशिया की सबसे बड़ी मंडी में गेहूं बेचने आए किसान की अचानक से मौत होने का मामला सामने आया है। मृतक किसान की पहचान झाड़ आमली निवासी हंसराज वैष्णव के रूप में हुई है जो भामाशाह मंडी के यार्ड में फसल बेचने के लिए खड़े थे। जहां पर वह अचानक से बेहोश हो गए। वहीं अनंतपुरा थाना पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। साथ ही मामले की जांच पड़ताल कर रही है। हंसराज के एक रिश्तेदार ने बताया कि उनके ऊपर 8 लाख रुपए से ज्यादा का कर्ज था।
पुलिस ने क्या बताया
इस मामले की जानकारी देते हुए एसआई घमंडी लाल ने बताया कि एक किसान की मौत की सूचना मिली थी। इसके बाद भामाशाह मंडी पहुंचकर वहां मौजूद लोगों से इस संबंध में जानकारी ली। आया कि मृतक किसान हंसराज वैष्णव मंडी के यार्ड में फसल बेचने के लिए खड़े थे। इसी दौरान वह बेहोश हो गए जिन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया था। यहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हालांकि किसान की मौत की वजह क्या रही? इस संबंध में जानकारी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही सामने आ पाएगी। संभावना जताई जा रही है कि उन्हें लाइन में खड़े रहने के दौरान हार्ट अटैक आया था, जिससे उनकी मौत हुई है।
8 लाख का था कर्ज
मृतक किसान हंसराज के भांजे प्रवीण ने बताया कि उसके मामा की 4 बीघा जमीन है। इस बार उन्होंने 10 बीघा जमीन किराए से लेकर गेहूं की फसल की थी। बीते दिनों हुई बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं की फसल खराब हो गई थी। हंसराज पिकअप लेकर गेहूं बेचने मंडी पहुंचे थे। जहां पर गेहूं की कीमत कम बताई गई थी। ऐसे में तनाव में आए हंसराज को अचानक हार्ट अटैक आ गया। उनको कोई बीमारी भी नहीं थी। हंसराज की पिछले साल सोयाबीन की फसल भी खराब हो गई थी और उनके ऊपर करीब 8 लाख रुपए का कर्ज भी था। फसल खराब से वह काफी परेशान भी थे।
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