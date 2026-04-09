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मंडी में फसल का कम रेट सुन किसान को आया हार्ट अटैक, तुरंत हो गई मौत; 8 लाख का था कर्ज

Apr 09, 2026 10:50 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, कोटा
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कोटा में एक किसान मंडी में गेहूं बेचने गया था। गेहूं बेचने के दौरान जब फसल का रेट कम सुना तो किसान को हार्ट अटैक आ गया। इस दौरान उसकी मौत हो गई। 

मंडी में फसल का कम रेट सुन किसान को आया हार्ट अटैक, तुरंत हो गई मौत; 8 लाख का था कर्ज

एशिया की सबसे बड़ी मंडी में गेहूं बेचने आए किसान की अचानक से मौत होने का मामला सामने आया है। मृतक किसान की पहचान झाड़ आमली निवासी हंसराज वैष्णव के रूप में हुई है जो भामाशाह मंडी के यार्ड में फसल बेचने के लिए खड़े थे। जहां पर वह अचानक से बेहोश हो गए। वहीं अनंतपुरा थाना पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। साथ ही मामले की जांच पड़ताल कर रही है। हंसराज के एक रिश्तेदार ने बताया कि उनके ऊपर 8 लाख रुपए से ज्यादा का कर्ज था।

पुलिस ने क्या बताया

इस मामले की जानकारी देते हुए एसआई घमंडी लाल ने बताया कि एक किसान की मौत की सूचना मिली थी। इसके बाद भामाशाह मंडी पहुंचकर वहां मौजूद लोगों से इस संबंध में जानकारी ली। आया कि मृतक किसान हंसराज वैष्णव मंडी के यार्ड में फसल बेचने के लिए खड़े थे। इसी दौरान वह बेहोश हो गए जिन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया था। यहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हालांकि किसान की मौत की वजह क्या रही? इस संबंध में जानकारी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही सामने आ पाएगी। संभावना जताई जा रही है कि उन्हें लाइन में खड़े रहने के दौरान हार्ट अटैक आया था, जिससे उनकी मौत हुई है।

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8 लाख का था कर्ज

मृतक किसान हंसराज के भांजे प्रवीण ने बताया कि उसके मामा की 4 बीघा जमीन है। इस बार उन्होंने 10 बीघा जमीन किराए से लेकर गेहूं की फसल की थी। बीते दिनों हुई बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं की फसल खराब हो गई थी। हंसराज पिकअप लेकर गेहूं बेचने मंडी पहुंचे थे। जहां पर गेहूं की कीमत कम बताई गई थी। ऐसे में तनाव में आए हंसराज को अचानक हार्ट अटैक आ गया। उनको कोई बीमारी भी नहीं थी। हंसराज की पिछले साल सोयाबीन की फसल भी खराब हो गई थी और उनके ऊपर करीब 8 लाख रुपए का कर्ज भी था। फसल खराब से वह काफी परेशान भी थे।

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विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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