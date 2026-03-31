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केंद्रीय गृह सचिव बन BJP सांसद को लगाया फोन, कैबिनेट मंत्री बनाने का झांसा देकर ठगने की कोशिश

Mar 31, 2026 08:48 am ISTPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, भीलवाड़ा/नई दिल्ली
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केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन बनकर BJP के भीलवाड़ा MP दामोदर अग्रवाल को राज्य कैबिनेट में बर्थ का वादा करके लुभाने की कोशिश करने वाले एक साइबर क्रिमिनल को रविवार को दिल्ली में अरेस्ट कर लिया गया।

केंद्रीय गृह सचिव बन BJP सांसद को लगाया फोन, कैबिनेट मंत्री बनाने का झांसा देकर ठगने की कोशिश

साइबर अपराधी आजकल ठगी के लिए नए-नए और बेहद शातिराना तरीके अपना रहे हैं। ये लोग अब आम आदमी के साथ-साथ नेताओं तक को अपना शिकार बनाने से नहीं डर रहे। राजस्थान के भीलवाड़ा से ऐसा ही एक चौकाने वाला सामने आया है, जहां भाजपा सांसद दामोदर अग्रवाल को ठगी के ट्रैप में फंसाने की कोशिश की गई। खुद को देश का केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन बताकर एक जालसाज ने सांसद को फोन किया और उन्हें राजस्थान कैबिनेट में मंत्री पद दिलाने का झांसा दिया। हालांकि, सांसद की सजगता के कारण यह बड़ी साजिश नाकाम हो गई और आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया।

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क्या था पूरा मामला?

द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना 15 मार्च की है, जब भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल के पास एक अज्ञात नंबर से वॉट्सएप कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन बताया। सांसद को झांसा देने के लिए उसने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उसे राजस्थान में आगामी कैबिनेट विस्तार की तैयारियों के लिए जानकारी जुटाने का जिम्मा सौंपा है।

भीलवाड़ा के सभी भाजपा विधायकों के नंबर भी मांगे

जालसाज ने सांसद को भरोसे में लेने के लिए राजनीति और मंत्रालय से जुड़ी बातें कीं। इसके बाद उसने सांसद अग्रवाल से भीलवाड़ा जिले के सभी विधायकों के मोबाइल नंबर शेयर करने को कहा था। माना जा रहा है कि अपराधी का मकसद इन नंबरों के जरिये अन्य जनप्रतिनिधियों को भी अपना शिकार बनाना और उनसे ठगी करना हो सकता था।

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सांसद की सूझबूझ ने पलटा पासा

कॉल के दौरान सांसद दामोदर अग्रवाल को कुछ संदेह हुआ तो उन्होंने बिना देरी किए सीधे असली केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन से संपर्क साधा। जिन्होंने ऐसा कोई कॉल करने से इनकार किया। इससे ठगी की कोशिश साफ हो गई। अगले ही दिन 16 मार्च को सांसद ने इसको लेकर भीलवाड़ा पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस की कार्रवाई

भीलवाड़ा पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत टेक्निकल सर्विलांस की मदद ली। इस दौरान जांच की कड़ियां दिल्ली तक जुड़ी पाई गईं, जहां से रविवार को एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस जालसाज ने और कितने नेताओं या अधिकारियों को निशाना बनाया है और इसके पीछे कोई बड़ा सिंडिकेट तो काम नहीं कर रहा।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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