धमाकों से दहला जयपुर; टक्कर के बाद गैस सिलेंडर ले जा रहे ट्रक में आग से खौफनाक मंजर- VIDEO

जयपुर-अजमेर राजमार्ग पर मंगलवार को एकबार फिर भीषण हादसा हो गया। एलपीजी सिलेंडर ले जा रहे एक ट्रक में दूसरे ट्रक ने टक्कर मार दी। इसके बाद गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में आग लग गई। देखते ही देखते धमाके होने लगे।

जयपुर ग्रामीण इलाके में मंगलवार रात को एक बड़ा हादसा हो गया। एलपीजी सिलेंडर ले जा रहे एक ट्रक में दूसरे ट्रक से टक्कर के बाद आग लग गई। आग ने देखते ही देखते पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। इससे गैस से भरे सिलेंडरों में धमाके होने लगे। हादसा जयपुर-अजमेर राजमार्ग पर मौजमाबाद थाना क्षेत्र में सावरदा पुलिया के पास हुआ। पुलिस ने बताया कि टक्कर के बाद गैस सिलेंडर एक के बाद एक फटने लगे।

कुछ वाहन भी प्रभावित ताबड़तोड़ कई धमाके हुए। आग से कुछ वाहन भी प्रभावित हुए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि घटना के बाद इलाके को खाली कराने का काम तेजी से किया गया। आग की लपटें कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रही थीं।

दूर तक सुनाई दे रही थीं धमाकों की आवाज धमाकों की आवाजें भी काफी दूर तक सुनाई दे रही थीं। इससे लोग दहशत में दिखे। विस्फोट का नजारा दिल दहला देने वाला था। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि बड़े-बड़े बमों में विस्फोट हो रहा हो। हादसे के बाद पुलिस अधिकारी और दमकल गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची जिसके बाद राहत कार्य शुरू किया गया।

ट्रैफिक रोका, डिप्टी सीएम भी पहुंचे हादसे के बाद लगातार हो रहे धमाकों के कारण जयपुर-अजमेर हाईवे पर ट्रैफिक रोक दिया गया। हादसे की भयावहता को देखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा हालात का जायजा लेने के लिए घटनास्थल पर पहुंचे। बैरवा ने बताया कि ट्रकों के चालक और हेल्पर लापता हैं।

ट्रक चालक और हेल्पर की तलाश उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि लापता ट्रक चालक और हेल्पर की तलाश पुलिस कर रही है। राहत की बात यह कि हादसे में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है।

हादसे के बाद ऐक्शन में दिखे सीएम हादसे के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कमिश्नर बीजू जॉर्ज को निर्देश दिया कि दूदू सावरदा से जयपुर तक दमकल और एम्बुलेंस वाहनों के आने जाने के लिए के लिए ग्रीन कॉरिडोर तैयार रखा जाए। अस्पतालों में डाक्टरों की टीमें तैयार रखने को भी कहा गया।

तुरंत ऐक्टिव हुईं टीमें हादसे को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा ने एक्स पर अपने पोस्ट में कहा- जयपुर ग्रामीण के मोजमाबाद थाना क्षेत्र में जयपुर-अजमेर नेशनल हाईवे पर गैस सिलेंडरों से भरे ट्रक में आग लगने की दुर्घटना अत्यंत दुखद है। फायर ब्रिगेड और आपदा प्रबंधन की टीमों ने राहत और बचाव को लेकर मोर्चा संभाल लिया है।

हरसंभव मदद उपलब्ध कराने के निर्देश सीएम ने आगे लिखा- इस हृदयविदारक घटना से प्रभावित सभी नागरिकों की सुरक्षा और कुशलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। जिला प्रशासन को घायलों के समुचित उपचार और प्रभावितों को हरसंभव मदद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।