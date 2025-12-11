राजस्थान में चलती रोडवेज बस में धमाका, यात्रियों ने खिड़कियों से निकलकर बचाई जान

संक्षेप: धमाके के बाद बस में धुआं-धुआं होने से यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई, जिसके बाद कई यात्रियों ने डर के मारे खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई।

राजस्थान के अजमेर में चलती रोडवेज बस में धमाका होने की खबर सामने आई है। किशनगढ़ से आ रही रोडवेज बस में अचानक जोरदार धमाका हुआ और यात्रियों के बीच हड़कंप मच गया। धमाके के बाद बस में धुआं-धुआं होने से यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई, जिसके बाद कई यात्रियों ने डर के मारे खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई।

जानकारी के मुताबिक, ये धमाका बस के साइलेंसर में अचानक जोरदार ब्लास्ट के चलते हुआ है। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि आवाज इतनी जोर की थी कि बस में बैठे यात्री सीटों से उछल गए। धमाके के बाद बस में धुआं भरने लगा था। इसके चलते लोग पैनिक में आ गए और जान बचाने के लिए हाय-तौबा मच गई। कुछ यात्री खिड़कियों से बाहर निकलने लगे।

धमाके के दौरान सबसे ज्यादा सूझबूझ बस के ड्राइवर ने दिखाई। उसने समय रहते बस को एक किनारे लगा दिया, इससे बड़ा हादसा होने से टल गया। इस दौरान सड़क पर मौजूद लोगों ने मोर्चा संभाला और मदद के लिए आगे आए, उन लोगों ने भागते यात्रियों को न केवल संभाला बल्कि उन्हें पानी वगैरह भी उपलब्ध कराया।