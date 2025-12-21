Hindustan Hindi News
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़experts said if arvalli will not be there rajasthan monsoon rain will shift to pakistan know reason behind this setback
...तो पाकिस्तान में बरसेगा राजस्थान का मॉनसून! अरावली पर एक्सपर्ट्स को कौन सी चिंता?

...तो पाकिस्तान में बरसेगा राजस्थान का मॉनसून! अरावली पर एक्सपर्ट्स को कौन सी चिंता?

संक्षेप:

Dec 21, 2025 05:28 pm ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
दिल्ली राजस्थान और गुजरात तक फैली 700 किलीमोटर लंबी अरावली पर्वतमाला पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इसके पीछे है केंद्र सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की ओर से आई एक सिफारिश जिसके बाद 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली नहीं माना जाएगा। इसके बाद से सभी पर्यावरणविद और समूचा विपक्ष इसे बचाने की गुहार लग रहा है। केंद्र सरकार की इस सिफारिश को सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है। इसके बाद राजस्थान से मॉनसून भी रूठ जाएगा। राजस्थान के हिस्से का मॉनसून पड़ोसी देश पाकिस्तान में बरसने लगेगा। एक्सपर्ट्स इसे लेकर भी चिंता जाहिर कर रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह साफ कर दिया है कि नए खनन की अनुमति नहीं है। इसके बावजूद, अवैध खनन बेरोकटोक जारी है। सुप्रीम कोर्ट की अपनी 2018 की 'सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी' (CEC) की रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान में अरावली की लगभग 25% पहाड़ियां पहले ही नष्ट हो चुकी हैं। अकेले अलवर में 128 में से 31 पहाड़ियों को काटकर समतल कर दिया गया है।

दैनिक भास्कर में छपी रिपोर्ट की मानें तो विशेषज्ञों का कहना है कि यदि अरावली खत्म हो गई, तो हमारे हिस्से की मानसूनी बारिश पाकिस्तान में गिरेगी। भास्कर ने नीमकाथाना, कोटपूतली, बानसूर और खेतड़ी जैसे अवैध खनन से प्रभावित इलाकों में काम करने वाले पर्यावरणविदों से बात की, ताकि यह समझा जा सके कि अरावली की इस नई परिभाषा का राजस्थान पर क्या असर पड़ेगा।

कितनी पहाड़ियों की ऊंचाई 100 मीटर से नीचे?

नई परिभाषा के तहत, राजस्थान में अरावली की लगभग 1.60 लाख चोटियों में से केवल 1,048 ही ऐसी हैं जो 100 मीटर की ऊंचाई के मानक को पूरा करती हैं। इसका मतलब है कि 90% से अधिक पहाड़ियां अब अरावली के कानूनी दायरे से बाहर हो गई हैं, जिससे खनन माफियाओं के लिए रास्ता खुल सकता है।

700 किलोमीटर लंबी अरावली पर्वतमाला का लगभग 80% हिस्सा राजस्थान के 27 जिलों में फैला हुआ है, जहां खेती और किसानों की आजीविका पूरी तरह इन पहाड़ियों पर निर्भर है। चंबल, बनास, साहिबी, सोता, कांतली, कसावती, गंभीर और मोरेल जैसी प्रमुख मौसमी नदियां अरावली से ही निकलती हैं। बारिश का पानी झरनों और प्राकृतिक रास्तों से होकर बहता है, जो इन नदियों को साल भर जीवित रखता है। यह व्यवस्था पूर्वी राजस्थान में खेती, छोटे किसानों और पशुपालन की मुख्य आधार है।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?

राजस्थान विश्वविद्यालय के भूविज्ञान विभाग (Geology Department) के प्रोफेसर महेश मीणा कहते हैं, "इन पहाड़ियों में पाए जाने वाले जंगली जानवरों की अनूठी प्रजातियां, औषधीय पेड़-पौधे और दुर्लभ वनस्पतियां इस पर्वत श्रृंखला को खास बनाती हैं। राजस्थान के रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा, जवाई और झालाना जैसे अभयारण्य (Sanctuaries) भी इन अरावली पहाड़ियों की ही देन हैं। ऐसी स्थिति में, यदि हम नई परिभाषा को मानते हैं, तो इन अभयारण्यों को बचाना मुश्किल हो जाएगा।"

राजस्थान विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग (Geography Department) के अध्यक्ष डॉ. चंद्र विजय धबारिया कहते हैं, "पूर्वी राजस्थान में अच्छे मॉनसून और उपजाऊ भूमि का कारण अरावली की पहाड़ियां ही हैं। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आने वाला मॉनसून अरावली से टकराता है और पूरे राज्य में बारिश लाता है। इन पहाड़ियों की प्राकृतिक बनावट और घुमावदार संरचना के कारण मॉनसून इनसे टकराता है और यहां वर्षा होती है। यदि ये पहाड़ियां नहीं होतीं, तो मॉनसून की अधिकांश बारिश पड़ोसी देश पाकिस्तान में गिरती और हम बारिश के लिए तरस जाते।"

पिछले 30 वर्षों से पर्यावरण और अवैध खनन के खिलाफ लड़ रहे कार्यकर्ता कैलाश मीणा कहते हैं कि अरावली पर्वतमाला की 692 किलोमीटर लंबी ढलान राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा को रेगिस्तान बनने से रोकती है। अरावली दिल्ली से आने वाली खराब हवा और प्रदूषण को रोकती है। इसके अलावा, यह नीमकाथाना, कोटपूतली और अलवर से उड़ने वाली धूल और जानलेवा कार्बन कणों को भी आगे बढ़ने से रोकती है। अगर अरावली की पहाड़ियां नहीं रहीं, तो हमारी हालत भी दिल्ली और भिवाड़ी जैसी (प्रदूषित) हो जाएगी।

