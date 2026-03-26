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RMC के पूर्व रजिस्ट्रार समेत 18 गिरफ्तार, 90 से ज्यादा डॉक्टर घेरे में; राजस्थान में बड़ा फर्जीवाड़ा

Mar 26, 2026 11:25 am ISTSubodh Kumar Mishra पीटीआई, जयपुर
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राजस्थान पुलिस ने नकली 'फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन' (FMGE) सर्टिफिकेट जारी करने वाले एक रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस संबंध में आरएमसी के पूर्व रजिस्ट्रार समेत 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 90 से ज्यादा ऐसे डॉक्टरों की पहचान की गई है, जिन्होंने जाली दस्तावेजों के जरिए इंटर्नशिप किया था।

RMC के पूर्व रजिस्ट्रार समेत 18 गिरफ्तार, 90 से ज्यादा डॉक्टर घेरे में; राजस्थान में बड़ा फर्जीवाड़ा

राजस्थान पुलिस ने नकली 'फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन' (FMGE) सर्टिफिकेट जारी करने वाले एक कथित रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस संबंध में राज्य मेडिकल काउंसिल के पूर्व रजिस्ट्रार समेत 18 लोगों को गिरफ्तार किया है।

एडीजी स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप विशाल बंसल ने बताया कि नकली सर्टिफिकेट के संबंध में शिकायत मिलने के बाद यह कार्रवाई शुरू की गई थी। इसके बाद एक शुरुआती जांच की गई और फिर मामला दर्ज किया गया। जांच के दौरान एक आरोपी पीयूष त्रिवेदी करौली जिले में एक जाली सर्टिफिकेट जमा करके इंटर्नशिप करते हुए पाया गया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और पूछताछ के दौरान उसने कुछ अन्य लोगों की भूमिका का खुलासा किया, जिनकी पहचान देवेंद्र, शुभम और भानाराम के रूप में हुई। इन लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया।

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संगठित रैकेट शामिल

पुलिस ने बताया कि आगे की जांच से पता चला कि इसमें एक संगठित रैकेट शामिल है। यह गिरोह अधिकारियों की कथित मिलीभगत से जाली FMGE सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करके अवैध इंटर्नशिप और राजस्थान मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाने में मदद करता था। इस मामले में एक अलग केस दर्ज किया गया है। अब तक 90 से ज्यादा ऐसे डॉक्टरों की पहचान की गई है, जिन्होंने कथित तौर पर जाली दस्तावेजों जरिए इंटर्नशिप और रजिस्ट्रेशन हासिल किया था।

21 से ज्यादा टीमों ने की छापेमारी

अधिकारियों ने बताया कि एक समन्वित अभियान के तहत 21 से ज्यादा टीमों ने दिल्ली, जयपुर, उदयपुर और जोधपुर समेत कई जगहों पर और झुंझुनू, सीकर, धौलपुर, कोटपुतली, अलवर और करौली जैसे जिलों में एक साथ छापे मारे।

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अधिकारियों ने इसे गंभीर अपराध बताया

पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों में RMC के पूर्व रजिस्ट्रार डॉ. राजेश शर्मा और पूर्व नोडल अधिकारी अखिलेश माथुर शामिल हैं। जांचकर्ताओं ने यह भी पाया कि एक आरोपी डॉ. यश पुरोहित, उदयपुर के एक निजी अस्पताल में जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके काम कर रहा था। अधिकारियों ने इसे गंभीर अपराध बताया।

हर उम्मीदवार से 20-25 लाख रुपए लिए

शुरुआती जांच से पता चलता है कि अधिकारियों और बिचौलियों ने कथित तौर पर नकली इंटर्नशिप और पंजीकरण प्रमाण पत्र दिलाने के लिए हर उम्मीदवार से 20-25 लाख रुपए लिए। कुल रकम में से कथित तौर पर हर उम्मीदवार के 11 लाख रुपए RMC अधिकारियों के पास जा रहे थे और बाकी रकम बिचौलियों के बीच बांटी जा रही थी। पुलिस ने बताया कि जांच अभी जारी है। इस रैकेट में शामिल अन्य आरोपियों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

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Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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