राजस्थान में चांदी के कड़ों के लिए बुजुर्ग महिला से बेरहमी, खाना खिलाने के बाद काट डाले पैर

राजस्थान के सवाई माधोपुर में बुजुर्ग महिला के साथ चांदी के कड़ों की खातिर बेरहमी भरी घटना को अंजाम दिया गया। महिला के मुताबिक आरोपियों ने पहले उसे खाना खिलाया फिर चांदी के कड़ों के लिए उसके पैर काट डाले और उसे घास पर फेंककर फरार हो गए। पुलिस ने बुजुर्ग महिला की बहू की शिकायत पर दोनों आरोपियो को गिरफ्तार कर लिया है।

घायल महिला को जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज हुआ। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, महिला ने बताया कि हम लोग मजदूरी करते हैं और आरोपी मेरे घर काम दिलाने के लिए आया था। काम दिलाने के लिए जिस दिन बुलाया, उस दिन आरोपी अपने साथ घर ले गया।

रात हो जाने के कारण अपने घर रुकने को कहा और खाना खिलाया। बुजुर्ग महिला के मुताबिक आरोपी उसे एक कोठरी जैसी जगह ले गया, जहां मेरा गला पकड़कर मुंह बंद कर दिया और फिर मैं बेहोश हो गई। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक, महिला ने बताया, मुझे पता ही नहीं चला कब मेरे पैर काट दिए। दोनों आरोपी मुझे घास पर पटक कर फरार हो गए।