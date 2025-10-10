Elderly woman brutally assaulted for silver bracelets, legs chopped off after being fed राजस्थान में चांदी के कड़ों के लिए बुजुर्ग महिला से बेरहमी, खाना खिलाने के बाद काट डाले पैर, Rajasthan Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़Elderly woman brutally assaulted for silver bracelets, legs chopped off after being fed

राजस्थान में चांदी के कड़ों के लिए बुजुर्ग महिला से बेरहमी, खाना खिलाने के बाद काट डाले पैर

महिला के मुताबिक आरोपियों ने पहले उसे खाना खिलाया फिर चांदी के कड़ों के लिए उसके पैर काट डाले और उसे घास पर फेंककर फरार हो गए।

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरFri, 10 Oct 2025 12:44 PM
share Share
Follow Us on
राजस्थान में चांदी के कड़ों के लिए बुजुर्ग महिला से बेरहमी, खाना खिलाने के बाद काट डाले पैर

राजस्थान के सवाई माधोपुर में बुजुर्ग महिला के साथ चांदी के कड़ों की खातिर बेरहमी भरी घटना को अंजाम दिया गया। महिला के मुताबिक आरोपियों ने पहले उसे खाना खिलाया फिर चांदी के कड़ों के लिए उसके पैर काट डाले और उसे घास पर फेंककर फरार हो गए। पुलिस ने बुजुर्ग महिला की बहू की शिकायत पर दोनों आरोपियो को गिरफ्तार कर लिया है।

घायल महिला को जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज हुआ। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, महिला ने बताया कि हम लोग मजदूरी करते हैं और आरोपी मेरे घर काम दिलाने के लिए आया था। काम दिलाने के लिए जिस दिन बुलाया, उस दिन आरोपी अपने साथ घर ले गया।

रात हो जाने के कारण अपने घर रुकने को कहा और खाना खिलाया। बुजुर्ग महिला के मुताबिक आरोपी उसे एक कोठरी जैसी जगह ले गया, जहां मेरा गला पकड़कर मुंह बंद कर दिया और फिर मैं बेहोश हो गई। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक, महिला ने बताया, मुझे पता ही नहीं चला कब मेरे पैर काट दिए। दोनों आरोपी मुझे घास पर पटक कर फरार हो गए।

सुबह जब होश आया, तो सरकती सरकती सड़क किनारे पहुंची और ट्रेक्टर ड्राइवर से मदद ली। जानकारी के मुताबिक मौके पर पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने आरोपी रामोतार उर्फ काडू बैरवा और उसकी महिला मित्र तनु को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में पूछताछ हो रही है। बुजुर्ग महिला की बहू ने शिकायत दर्ज कराई थी।