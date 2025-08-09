राखी से पहले कोटा में हुआ रिश्तों का कत्ल, बड़े भाई ने छोटे के सीने में घोंपा चाकू

राजस्थान की शिक्षा नगरी कोटा में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां आपसी विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई की चाकू घोंपरकर हत्या कर दी।

राजस्थान के कोटा में दर्दनाक घटना सामने आई है। शहर में राखी की एक रात पहले रिश्तों का कत्ल हो गया। यहां पर बड़े भाई ने छोटे भाई पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी। दोनों भाइयों के बीच खाना बनाने के दौरान कहासुनी हो गई थी। जिसके बाद आवेश में आकर बड़े भाई ने शराब के नशे में वारदात को अंजाम दे दिया। वहीं सूचना के बाद पुलिस, एफएसएल, डॉग स्क्वाड भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। वारदात के बाद मौके से फरार हुए आरोपी भाई को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जिससे पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है।

इस मामले की जानकारी देते हुए कोटा के पुलिस उपाधीक्षक द्वितीय गंगा सहाय शर्मा ने बताया की पत्थर मंडी इलाके में रहने वाले बावरी जाति के दो भाइयों के बीच झगड़ा हुआ था। बड़ा भाई सनी और छोटा भाई मंगल दोनों घर में मौजूद थे। इस दौरान में परिवार के अन्य सदस्य भी थे। खाना बनाने के दौरान दोनों भाइयों में मामूली सी बात पर कहासुनी हो गई। जिसके बाद मंगल ने गर्म तेल सनी पर फेंक दिया। इतने में सनी ने गुस्से में आकर मंगल पर चाकू से हमला कर दिया। घटना के दौरान आरोपी शराब के नशे में भी था। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

इस मामले की जानकारी देते हुए परिवार के सदस्यों ने बताया कि मंगल का बेटा रो रहा था। तब सनी ने मंगल को उसके बेटे को चुप कराने और गोद में उठाने के लिए कहा था। लेकिन मंगल ने बात नहीं मानी और सनी के ऊपर गर्म तेल फेंक दिया। जिससे सनी गुस्सा हो गया और शराब के नशे में उसने सब्जी काटने वाले चाकू से मंगल के सीने पर वार कर दिया। वही आज पुलिस शव का पोस्टमार्टम करवाएगी।