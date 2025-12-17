Hindustan Hindi News
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़Education Minister Madan Dilawar ate roti from a labourer lunch box, Video
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने मजदूर के टिफिन से खाईं रोटियां, बोले- मेरी घरवाली को... VIDEO

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने मजदूर के टिफिन से खाईं रोटियां, बोले- मेरी घरवाली को... VIDEO

संक्षेप:

वीडयो में मंत्री दिलावर जमीन पर बैठे हैं, उनके चारों तरफ कई आदमी-औरतें बैठी हैं और वो बड़े चाव के साथ बाजरे की रोटी और आलू पालक की सब्जी खा रहे हैं। जानिए खाना खाते-खाते उन्होंने अपनी पत्नी के लिए क्या बात कही?

Dec 17, 2025 04:30 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, कोटा
राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का जमीन पर बैठकर खाना खाने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडयो में मंत्री दिलावर जमीन पर बैठे हैं, उनके चारों तरफ कई आदमी-औरतें बैठी हैं और वो बड़े चाव के साथ बाजरे की रोटी और आलू पालक की सब्जी खा रहे हैं। इस बीच कहते हैं- मेरी घरवाली को ट्रेनिंग दे देगा कोई... दरअसल मंत्री महोदय एक मजदूर के टिफिन का खाना खा रहे होते हैं। अब सोशल मीडिया पर उनके इस अनोखे अंदाज का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो कोटा के रामगंजमंडी विधानसभा क्षेत्र का है।

बाजरे की रोटी और आलू पालक की सब्जी

दिलावर अचानक मनरेगा श्रमिकों के बीच पहुंच गए और उनके साथ योजनाओं की जानकारी लेने लगे। इस दौरान दिलावर ने मनरेगा श्रमिकों से भोजन की मांग भी कर दी। उन्होंने देसी अंदाज में कहा कि ‘अरी बणा मुंह तो रोटी खाबा आयो छू री, रोटी खुआओगी के?’ इसके बाद मंत्री ने महिला श्रमिकों के बीच बैठकर बाजरे की रोटी और आलू पालक की सब्जी खाने लग गए। साथ ही महिला मनरेगा श्रमिकों ने उनके लिए लोकगीत भी गाए।

मेरी घरवाली को ट्रेनिंग दे देगा कोई…

वीडियो मनरेगा महिला श्रमिकों से मिलने के दौरान का है। शिक्षा मंत्री ने मुलाकात के बाद महिला श्रमिकों के टिफिन से भोजन किया। वीडियो के बीच में मंत्री जी कहते हैं- सब्जी तो बहुत अच्छी बनी है। इस पर एक महिला जवाब देती हुई बोलती है- ये गरीब की रोटी है, अच्छी ही बनी है। इतना कहते ही सब महिलाएं एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करने लगती हैं। खाना खाते-खाते मंत्री जी कहते हैं- ये सब्जी किसने बनाई है? मेरी घरवाली को ट्रेनिंग दे देगा कोई... अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

मदन दिलावर ने सरकार के 2 साल पूरे होने पर मनरेगा महिलाओं को योजनाओं की जानकारी दी। इसके साथ ही पूछा ‘सबको मुफ्त गेहूं मिल रहा है या नहीं?’। इसके साथ ही उन्होंने श्रमिकों से प्रधानमंत्री आवास और मुफ्त शौचालय के बारे में भी पूछा। वहीं महिलाओं से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं की इज्जत के लिए घर-घर शौचालय बनवा रहे हैं।

इस दौैरान मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि ग्रामीण सेवा फॉलोअप शिविर में केवल बीजेपी को वोट देने वालों के काम नहीं हुए हैं। इन शिविरों में कांग्रेस-बीजेपी सभी के समान रूप से सभी काम हुए हैं। आमजनता को जो समस्याएं आ रही है उन समस्याओं के समाधान में कोई कमी नहीं रही है। भाजपा की समस्या समाधान के लिए लोगों के घर जा रही है। दिलावर ने दावा किया कि रामगंजमंडी के शिविरों में 99 फीसदी तक जनता के काम निस्तारित हुए हैं, केवल कानूनी अड़चन वाले काम नहीं हो पाए हैं।

कौन हैं मंत्री मदन दिलावर?

मदन दिलावर वर्तमान में राजस्थान सरकार में स्कूल शिक्षा, पंचायती राज और संस्कृत शिक्षा विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं। वह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता हैं और रामगंज मण्डी (कोटा )विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान विधान सभा के सदस्य हैं।मदन दिलावर ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1990 में अटरू विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से की थी।

इसके बाद वह 1993, 1998 और 2003 में इसी सीट से पुनः निर्वाचित हुए। उन्होंने इस दौरान भैरो सिंह शेखावत के नेतृत्व में राज्य मंत्री और वसुंधरा राजे के नेतृत्व में कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया। 2008 से 2018 के बीच विधानसभा में नहीं रहे, लेकिन 2018 में रामगंज मण्डी से वापसी करते हुए विधायक बने। उन्होंने 2018 में कांग्रेस के रामगोपाल को और 2023 में कांग्रेस के महेन्द्र राजौरिया को पराजित किया।

रिपोर्ट- योगेंद्र

