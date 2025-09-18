धर्म बदलवाने का आरोप; राजस्थान में जमीयत अहले हदीस के अमीर के यहां ED के छापे

राजस्थान में जमीयत अहले हदीस नाम के संगठन के कथित अमीर के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को छापेमारी की। छापेमारी अवैध धर्मांतरण और कट्टरपंथी विचार फैलाने वाले NGOs को पैसा देने के आरोपों से जुड़े एक मनी-लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत की गई है।

प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने गुरुवार को गैरकानूनी धर्मांतरण और कट्टरपंथी विचारों को बढ़ावा देने वाले गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) को पैसे देने के आरोपों पर एक मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत राजस्थान में एक व्यक्ति के ठिकानों पर छापेमारी की है। शख्स की पहचान जमीयत अहले हदीस (जेएएच) के अमीर (प्रमुख) के तौर पर हुई है।

ईडी की ओर से बुधवार को बीकानेर में मोहम्मद सादिक खान नाम के शख्स से जुड़े चार ठिकानों और उसके करीबियों के यहां धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत छापे मारे गए। मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला जनवरी 2022 में बीकानेर के कोटगेट पुलिस थाने में दर्ज की गई एक एफआईआर से जुड़ा है।

खान की पहचान जेएएच के अमीर के रूप में हुई है। ईडी ने आरोप लगाया है कि वह हवाला लेनदेन और धन शोधन गतिविधियों से जुड़ा रहा है। ईडी ने अपने बयान में कहा कि गैरकानूनी धर्मांतरण और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संभावित खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों में उसकी के बारे में जानकारी मिली थी।

प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि यह भी सूचना मिली कि उस पर एक आतंकवादी संगठन का समर्थक होने का संदेह है। आरोपी पर धार्मिक और कट्टरपंथी उद्देश्यों का समर्थन करने वाले गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय मदद देने का भी आरोप है।

छापेमारी के दौरान एजेंसी ने यह पाया कि मोहम्मद सादिक खान अलफुरकान एजुकेशनल ट्रस्ट का अध्यक्ष था। वह मस्जिद-ए-आयशा ट्रस्ट का भी कामकाज देखता था। ईडी की ओर से बताया गया कि इन ट्रस्टों सहित लगभग 20 बैंक खातों में उसे भारी भरकम रकम मिली। आरोपी करोड़ों रुपये के बड़े वित्तीय लेन-देन में शामिल था।