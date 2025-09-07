जयपुर में ईडी की कार्रवाई, भू-माफिया ज्ञान चंद अग्रवाल के ठिकानों पर तलाशी; नकदी समेत कई चीजें बरामद

ईडी ने जयपुर में बड़ी कार्रवाई की है। केंद्रीय एजेंसी ने भू-माफिया ज्ञान चंद अग्रवाल और उनके सहयोगियों से जुड़े कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। अग्रवाल पर बड़े पैमाने पर भूमि धोखाधड़ी के मामले दर्ज हैं। अकेले जयपुर में ही 300 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हैं।

ईडी ने कथित तौर पर भू-माफिया ज्ञान चंद अग्रवाल और उनके सहयोगियों से जुड़े भूमि धोखाधड़ी के मामलों में जयपुर में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। अग्रवाल पर जयपुर में 300 से अधिक एफआईआर दर्ज हैं। ईडी ने एक बयान में कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 3 और 4 सितंबर को तलाशी ली गई।

ईडी ने जयपुर निवासी अग्रवाल के खिलाफ राजस्थान पुलिस द्वारा दर्ज कई एफआईआर के आधार पर अपनी जांच शुरू की। अग्रवाल कथित तौर पर करोड़ों रुपये की जमीन हड़पने और धोखाधड़ी के कई मामलों में शामिल रहा है। एजेंसी ने बताया कि अकेले जयपुर में ही उसके खिलाफ 300 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई हैं, जबकि राज्य भर में कई अन्य एफआईआर दर्ज हैं।

पुलिस मामलों के अनुसार, अग्रवाल ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर जाली दस्तावेज तैयार करके और झूठे आश्वासन देकर निवेशकों को ठगा। अधिकारियों ने बताया कि उन पर विभिन्न निवेशकों से 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी करने का आरोप है। उनके खिलाफ कई गिरफ्तारी वारंट अभी भी जारी हैं।

एजेंसी ने आरोप लगाया है कि अग्रवाल ने जमीन के टुकड़े बेचने के नाम पर संभावित निवेशकों और कॉर्पोरेट्स से पैसे इकट्ठा किए, लेकिन या तो जमीन का हस्तांतरण नहीं किया या फिर जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके एक ही टुकड़े को कई खरीदारों को बेच दिया।

एजेंसी ने बताया कि तलाशी के दौरान ईडी को बेहिसाब नकदी, विदेशी कंपनियों और संपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित दस्तावेज और सबूत मिले हैं। इनसे पता चलता है कि फर्जी कंपनियों के जरिए विदेशों में धन की हेराफेरी की गई और खनन समेत अन्य व्यवसायों में निवेश किया गया।