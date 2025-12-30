Hindustan Hindi News
राजस्थान के डूंगरपुर में दिशा की बैठक में तनातनी, आपस में भिड़े BJP और BAP सांसद

संक्षेप:

राजस्थान के डूंगरपुर में सोमवार को दिशा की बैठक के दौरान भाजपा सांसद मन्नालाल रावत और बीएपी सांसद राजकुमार रोत के बीच जबरदस्त हंगामा देखा गया। कैसे शुरू हुआ दोनों नेताओं के बीच विवाद? इस रिपोर्ट में जानें..

Dec 30, 2025 01:14 am ISTKrishna Bihari Singh भाषा, जयपुर
राजस्थान के डूंगरपुर में सोमवार को जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक के दौरान भाजपा सांसद मन्नालाल रावत और बीएपी सांसद राजकुमार रोत के बीच जबरदस्त तनातनी देखी गई। विवाद तब शुरू हुआ जब बैठक की अध्यक्षता कर रहे राजकुमार रोत ने केंद्र सरकार की योजनाओं के एजेंडे से हटकर राज्य सरकार से जुड़े स्थानीय मुद्दों पर चर्चा शुरू की। भाजपा सांसद रावत ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि नियम के अनुसार, बैठक में केवल केंद्र की योजनाओं पर ही बात होनी चाहिए। बहस इतनी बढ़ गई कि रोत ने रावत पर विकास कार्य बाधित करने का आरोप लगाया जबकि रावत ने दावा किया कि उन्हें बैठक में धमकाया जा रहा है।

बैठक शुरू होते ही स्थिति तनावपूर्ण

बताया जाता है कि डूंगरपुर के जिला परिषद के ईडीपी हॉल में सोमवार को जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) की बैठक आयोजित की गई थी। इसमें उदयपुर से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद मन्नालाल रावत और बांसवाड़ा के बीएपी सांसद राजकुमार रोत भी शामिल हुए। लेकिन बैठक शुरू होने के कुछ ही देर बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई।

ऐसे बढ़ी बात

बैठक की अध्यक्षता कर रहे भारत आदिवासी पार्टी (बीएपी) के सांसद रोत ने सूचीबद्ध एजेंडे से बाहर और राज्य सरकार से संबंधित मुद्दों को उठाना शुरू कर दिया। इस पर आपत्ति जताते हुए उदयपुर के भाजपा सांसद मन्नालाल रावत ने जोर देकर कहा कि दिशा की बैठक में एजेंडे के मुताबिक केंद्र सरकार की योजनाओं से जुड़े मामलों पर चर्चा होनी चाहिए।

राजकुमार रोत की क्या दलील?

भाजपा सांसद की बात पर बीएपी सांसद राजकुमार रोत ने जोर देकर कहा कि अध्यक्ष के रूप में वह लोगों की समस्याओं से संबंधित किसी भी मामले पर चर्चा की अनुमति दे सकते हैं। उन्होंने रावत पर कार्यवाही को बाधित करने की कोशिश का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सांसद डूंगरपुर में विकास नहीं चाहते हैं। दूसरी ओर भाजपा सांसद मन्नालाल रावत ने दावा किया कि निर्वाचित प्रतिनिधि होने के बावजूद उनको धमकी दी जा रही है।

अधिकारियों ने दी दखल

बात बढ़ने के साथ ही तनातनी का माहौल देखा गया। इस पर प्रशासनिक अधिकारियों ने दखल देते हुए किसी तरह से दोनों पक्षों को शांत कराया। इसके बाद बैठक फिर से शुरू हुई। दूसरी बार बैठक में स्थिति सामान्य दिखी। भारत आदिवासी पार्टी (बीएपी) के सांसद राजकुमार रोत ने संवाददाताओं से कहा कि उदयपुर से भाजपा सांसद मन्नालाल रावत जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में बाधा डालने की कोशिश कर रहे थे। वहीं भाजपा सांसद मन्नालाल रावत ने दलील दी कि दिशा की बैठक में एजेंडा से बाहर के मुद्दों पर चर्चा नहीं कराई जा सकती है।

