DSP in Rajasthan accused of slapping a constable, what did Hanuman Beniwal say? राजस्थान में पुलिस अधिकारी पर लगा कांस्टेबल को थप्पड़ मारने का आरोप, क्या बोले हनुमान बेनीवाल?
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़DSP in Rajasthan accused of slapping a constable, what did Hanuman Beniwal say?

राजस्थान में पुलिस अधिकारी पर लगा कांस्टेबल को थप्पड़ मारने का आरोप, क्या बोले हनुमान बेनीवाल?

Sourabh Jain भाषा, बाड़मेर, राजस्थानSat, 13 Sep 2025 04:55 PM
राजस्थान के बाड़मेर जिले के पुलिस उपअधीक्षक (DSP) पर ड्यूटी के दौरान एक हेड कांस्टेबल को कथित तौर पर थप्पड़ मारने का आरोप लगा है। यह आरोप दलित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले हेड कांस्टेबल रामूराम मेघवाल ने लगाया है, उनका कहना है कि गुरुवार की रात धनाऊ इलाके में जब वह एक मामले की जांच करने के बाद लौट रहे थे तो चोहटन के डीएसपी जीवनलाल खत्री से उनका विवाद हो गया, जिसके बाद अधिकारी ने कथित तौर पर उन्हें थप्पड़ मार दिया। पुलिस अधिकारी के चालक के रूप में कार्यरत मेघवाल ने दावा किया कि वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करने के बावजूद मामले को दबा दिया गया। उधर शनिवार को इस मामले ने उस वक्त तूल पकड़ लिया, जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) प्रमुख व नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल और बाड़मेर से कांग्रेस सांसद उम्मेदा राम बेनीवाल ने इस घटना की निंदा करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की।

'अधिकारियों ने करवाया समझौता'

मेघवाल ने इस बारे में सोशल मीडिया पर प्रसारित एक ऑडियो क्लिप में आरोप लगाते हुए कहा, 'जब मैंने गालीगलौज करने का विरोध किया, तो डीएसपी ने गाड़ी रोककर मुझे थप्पड़ मारा। बाद में वरिष्ठ अधिकारियों ने मुझे समझौते के लिए राजी किया। मुझे विभाग में अलग-थलग किया जा रहा है और मैं ऐसे माहौल में काम नहीं कर सकता।'

DSP ने आरोपों को खारिज किया

वहीं डीएसपी खत्री ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि कांस्टेबल लापरवाही से गाड़ी चला रहा था। खत्री ने कहा, 'मैंने गाड़ी रुकवाई और दूसरी गाड़ी का इंतजाम किया। वरिष्ठ अधिकारियों के सामने मामला सुलझा लिया गया। अब वह (रामूराम मेघवाल) बाहरी प्रभाव में आकर झूठे आरोप लगा रहे हैं।'

SP ने ASP को सौंपा जांच का जिम्मा

उधर जिला पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा ने इस मामले की जानकारी मिलने की पुष्टि की और बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को मामले की जांच करने का निर्देश दिया गया है।

हनुमान बेनीवाल बोले- पुलिस के आचरण पर गंभीर सवाल

इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि यह मामला पुलिस के आचरण पर गंभीर चिंताएं पैदा करता है। उन्होंने कहा, 'पुलिस के एक अधिकारी द्वारा एक कर्मचारी के साथ ऐसा बर्ताव करना न केवल निंदनीय है बल्कि सरकार की नीतियों पर भी सवालिया निशान है। मैं बिना किसी भेदभाव के उच्च-स्तरीय जांच और न्यायोचित कार्रवाई की अपील करता हूं।'

उम्मेदाराम ने सीएम से की हस्तक्षेप करने की मांग

बाड़मेर से कांग्रेस सांसद उम्मेदा राम बेनीवाल ने भी घटना की निंदा की है और मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप करने तथा मेघवाल के लिए न्याय सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।

इस बारे में नागौर सांसद बेनीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा, ‘बाड़मेर जिले के चौहटन में वृताधिकारी के पद पर कार्यरत राजस्थान पुलिस के एक अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यरत मेघवाल समाज के एक हैड कांस्टेबल के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए उसके साथ मारपीट करने का मामला सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया,एक पुलिस अधिकारी द्वारा खुद के अधीनस्थ कार्यरत एक कार्मिक के साथ ऐसा बर्ताव करना न केवल निंदनीय है बल्कि सरकार की नीतियों पर भी सवालिया निशान है।’

आगे उन्होंने लिखा, 'मेरी राजस्थान पुलिस के उच्च अधिकारियों से अपील है कि इस मामले में संज्ञान लेते हुए उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए और बिना किसी भेदभाव के प्रताड़ित हुए दलित पुलिस कार्मिक के पक्ष को सुनते हुए न्यायसंगत कार्यवाही की जाए, इस मामले में पीड़ित पुलिस कार्मिक का एक ओडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मैं मुख्यमंत्री श्री भजनलाल को भी कहना चाहता हूं कि आजादी के दशकों बाद भी राजस्थान पुलिस में कार्यरत मेघवाल समाज के एक व्यक्ति के साथ उसके उच्च अधिकारी द्वारा ऐसा बर्ताव करना न केवल उस अधिकारी की बल्कि भाजपा की भी दलित विरोधी मानसिकता को दर्शाता है।'