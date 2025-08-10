Does EC want to conduct elections like North Korea, China and Russia? Ashok Gehlot क्या EC नॉर्थ कोरिया, चीन और रूस की तरह चुनाव कराना चाहता है? अशोक गहलोत ने किए कई सवाल, Rajasthan Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़Does EC want to conduct elections like North Korea, China and Russia? Ashok Gehlot

क्या EC नॉर्थ कोरिया, चीन और रूस की तरह चुनाव कराना चाहता है? अशोक गहलोत ने किए कई सवाल

उन्होंने एक्स पर ट्वीट करते हुए पूछा- क्या चुनाव आयोग नॉर्थ कोरिया, चीन और रूस की तरह चुनाव कराना चाहता है? इस तरह गहलोत ने ईसी से कई सवाल किए हैं।

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरSun, 10 Aug 2025 03:08 PM
share Share
Follow Us on
क्या EC नॉर्थ कोरिया, चीन और रूस की तरह चुनाव कराना चाहता है? अशोक गहलोत ने किए कई सवाल

कांग्रेस नेता और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा भारत के चुनाव आयोग पर वोटर लिस्ट में धांधली का आरोप लगाया है। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी कई सवाल किए है। उन्होंने एक्स पर ट्वीट करते हुए पूछा- क्या चुनाव आयोग नॉर्थ कोरिया, चीन और रूस की तरह चुनाव कराना चाहता है? इस तरह गहलोत ने ईसी से कई सवाल किए हैं।

EC द्वारा शपथ पत्र मांगना बेहुदा

अशोक गहलोत ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा- राहुल गांधी ने सारे सबूत जनता के सामने रखकर चुनाव आयोग द्वारा वोटर लिस्ट में की जा रही वोटर चोरी को उजागर किया है, उस पर पूरे देश को भरोसा है। चुनाव आयोग द्वारा शपथ पत्र देने की मांग एकदम बेहूदा तथा अपनी इज्जत बचाने का प्रयास लगती है।

क्या EC इन देशों की तरह चुनाव कराना चाहता?

नॉर्थ कोरिया, चीन और रूस जैसे देश जहां एक पार्टी का ही शासन है, वहां भी चुनाव आयोग चुनाव करवाता है। उन चुनाव आयोगों एवं चुनाव की स्थिति कैसी है वह पूरी दुनिया जानती है। क्या ऐसा ही भारत में करने का प्रयास किया जा रहा है?

क्या इन नेताओं ने शपथ पत्र जमा किए?

पूर्व में भी तमाम विपक्षी नेताओं जैसे श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री लालकृष्ण आडवाणी एवं स्वयं श्री नरेन्द्र मोदी सहित कई तत्कालीन विपक्षी नेताओं ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाए थे। इनमें से कितने नेताओं के चुनाव आयोग में शपथ पत्र जमा है?

क्या तब भी ईसी जवाब मांगता?

अशोक गहलोत ने सवाल करते हुए कहा जो खुलासा राहुल गांधी ने किया है, वो यदि किसी खोजी पत्रकार या मीडिया संस्थान ने किया होता तो क्या चुनाव आयोग उन आरोपों की निष्पक्ष जांच करता या उनसे शपथ पत्र मांगता?

पहले चुनाव आयोग खुद देता था तथ्य

NDA सरकार के दौरान ही 2018 में मुख्य चुनाव आयुक्त रहे ओपी रावत ने कहा है कि जब वे चुनाव आयुक्त थे तब कोई वरिष्ठ नेता आरोप लगाता तो चुनाव आयोग स्वत: उसकी जांच कर जनता के सामने तथ्य प्रस्तुत करते। इससे जनता का चुनाव आयोग में विश्वास बना रहे।