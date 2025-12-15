डॉक्टर इंजीनियर ही सबसे बड़े खुदा नहीं होते हैं...; राजस्थान विधानसभा के स्पीकर वासुदेव देवनानी

संक्षेप: स्पीकर वासुदेव देवनानी ने बच्चों को नसीहत देते हुए कहा- डॉक्टर इंजीनियर ही सबसे बड़े खुदा नहीं होते हैं... ये बात उन्होंने विधानसभा में आयोजित यूथ पार्लियामेंट के उद्घाटन समारोह के दौरान कही।

राजस्थान विधानसभा के स्पीकर वासुदेव देवनानी का नसीहत भरा बयान सामने आया है। इसमें उन्होंने बच्चों को नसीहत देते हुए कहा- डॉक्टर इंजीनियर ही सबसे बड़े खुदा नहीं होते हैं... ये बात उन्होंने विधानसभा में आयोजित यूथ पार्लियामेंट के उद्घाटन समारोह के दौरान कही। उन्होंने बच्चों को मजबूत बनने की सलाह देते हुए अपनी रुचि के मुताबिक करियर का चुनाव करने की बात भी समझाई। जानिए क्या है पूरी बात?

डॉक्टर इंजीनियर ही सबसे बड़े खुदा नहीं… दरअसल वासुदेव देवनानी बच्चों को करियर के चुनाव को लेकर सलाह दे रहे थे। तभी उन्होंने कहा- “डॉक्टर इंजीनियर ही सबसे बड़े खुदा नहीं होते हैं, सब बराबर हैं। आप अपनी रुचि के हिसरब से और भी बहुत से क्षेत्रों में जा सकते हैं।” उन्होंने बताया- बच्चे कई बार बिना रुचि वाला करियर चुन लेते हैं, वो कोचिंग में चले जाते हैं और फिर दबाव झेलते हैं। देवनानी ने बच्चों से साफ शब्दों में कहा- आपको दबाव में आने की जरूरत नही है। अपना करियर अपनी रुचि के हिसाब से चुने।

छात्रों में बढ़ रहा तनाव देवनानी ने करियर काउंसलिंग की बात का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा- आप लोग अलग-अलग क्षेत्रों के बारे में सोचें। अपनी रुचि को पहचानिए और योग्यता के आधार पर करियर चुनिए। युवा संसद में स्टूडेंट के बीच बढ़ रहे तनाव और कोचिंग स्टूडेंट द्वारा आत्महत्या करने का मामला मुखरता से रखा गया।

41 जिलों के 164 छात्रों ने लिया भाग इस गरिमामयी आयोजन में राजस्थान के 41 जिलों के राजकीय विद्यालयों से चयनित 164 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों ने सहभागिता की। ‘युवा संसद’ जैसे कार्यक्रम न केवल विद्यार्थियों में नेतृत्व कौशल, आत्मविश्वास और अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करते हैं, बल्कि उन्हें देश की संसदीय व्यवस्था को समझने का सशक्त मंच भी प्रदान करते हैं।